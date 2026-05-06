Facebook et Instagram vérifient l’âge des utilisateurs par IA et bannissent les comptes d’enfants

Meta renforce ses mesures de contrôle des mineurs sur Facebook et Instagram, son nouveau système de vérification de l'âge est confié à l'IA, qui peut exclure les personnes de moins de 13 ans de ces plateformes.

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Crédits : 123RF

Meta annonce de nouvelles mesures visant à limiter l'accès et protéger les mineurs sur ses Facebook et Instagram. D'abord, le groupe annonce avoir amélioré ses technologies pour détecter les comptes d'utilisateurs de moins de 13 ans, qui ne sont pas censés être autorisés sur les deux plateformes. L'entreprise a recours à l'intelligence artificielle “pour analyser des profils complets et y rechercher des indices contextuels — comme des fêtes d'anniversaire ou des mentions de notes scolaires — afin de déterminer si un compte appartient probablement à une personne mineure”.

Ces signaux sont recherchés par l'IA dans différents formats, tels que les publications, les commentaires, les biographies et les légendes de photos. Ils le seront également prochainement dans Instagram Reels, Instagram Live et les groupes Facebook. “Si nous détectons qu'un compte pourrait appartenir à un mineur, il sera désactivé et son titulaire devra fournir une preuve d'âge via notre procédure de vérification pour éviter la suppression de son compte”, précise Meta.

Interdire Facebook et Instagram aux moins de 13 ans, limiter l'accès aux contenus aux moins de 18 ans

Facebook et Instagram vont aussi analyser les photos et vidéos à la recherche d'indices visuels sur l'âge d'une personne. “Il ne s'agit pas de reconnaissance faciale”, promet toutefois Meta, qui anticipe un potentiel bad buzz. La firme explique que son IA se contente d'indices visuels, comme la taille ou la structure osseuse, pour estimer l'âge approximatif d'une personne. Mais elle n'identifie pas précisément la personne sur les images.

Les deux réseaux sociaux instaurent en outre de nouvelles mesures de protection des comptes des adolescents. Il y a un peu plus d'un an, Meta annonçait une technologie capable “d'identifier proactivement les comptes que nous soupçonnons d'appartenir à des adolescents, même s'ils indiquent une date de naissance d'adulte, et de les placer sous protection de compte pour adolescents”. Celle-ci était exclusive à quelques pays francophones, elle est désormais déployée dans les 27 pays de l'UE et au Brésil. Pour l'instant, seul Instagram est concerné au sein de l'UE, mais Facebook le sera aussi en juin.


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