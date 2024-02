Neuralink : le premier patient avec une puce dans le cerveau peut désormais bouger une souris par la pensée

Ce lundi 19 février, Elon Musk a fièrement annoncé que le premier cobaye humain de Neuralink est désormais capable de contrôler le curseur d’une souris par la pensée. Selon le milliardaire, celui-ci s’est désormais complètement remis de l’opération, sans effets secondaires indésirables pour le moment.

Il y a quelques semaines, Neuralink a effectué son premier sur un patient humain. Après avoir reçu le feu vert des autorités sanitaires pour des essais humains et reçu un nombre significatif de candidatures, l’entreprise d’Elon Musk a implanté sa première puce dans le cerveau d’une personne atteint d’un handicap moteur. L’objectif, à terme, est de lui permettre de recouvrir ses capacités de déplacement.

Pour l’heure, la firme est encore loin de ce but ultime. Mais, selon Elon Musk, des progrès sont d’ores et déjà en cours. Lors d’une conférence Spaces tenue hier sur X (Twitter), le milliardaire a donné des nouvelles du patient. Ce dernier se porte visiblement bien et ne souffre, pour le moment, d’aucune séquelle de l’opération. « La situation est bonne et le patient semble s’être complètement rétabli, sans aucun effet néfaste à notre connaissance », a-t-il déclaré.

Le premier patient de Neuralink se porte bien

Reste désormais à savoir si la fameuse puce N1 fonctionne. D’après Elon Musk, le patient est d’ores et déjà capable de l’utiliser pour déplacer un curseur de souris par la pensée, comme nous avions déjà pu le voir précédemment sur des singes. Cela est rendu possible par l’implantation de la puce dans la région spécifique du cerveau dédiée au mouvement, ou plutôt à l’intention de bouger.

En captant le signal envoyé par le cerveau de l’intention de bouger, la puce est capable d’interagir avec un ordinateur en envoyant les données récupérées. Mais pour le moment, c’est à peu près tout. Elon Musk a en effet précisé que l’objectif est désormais de parvenir à faire cliquer le patient avec la souris, toujours par la pensée. On est donc encore bien loin de lui faire retrouver l’usage de son corps.

Source : Reuters