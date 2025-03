Il y a des tornades géantes au centre de notre galaxie, personne ne les avait détectées jusqu’à aujourd’hui

Une équipe internationale d’astronomes a observé un phénomène totalement inédit dans notre galaxie. Grâce à un radiotélescope ultra-puissant, ils ont repéré d’étranges filaments en mouvement rapide, comparables à des tornades. Ces structures pourraient jouer un rôle clé dans la circulation de la matière autour du trou noir qui est dans son cente.

Le centre de la Voie lactée est une région chaotique et encore largement méconnue. Située autour du trou noir supermassif Sagittarius A*, cette zone concentre des nuages de gaz denses, des poussières agitées et des ondes de choc violentes. Malgré les nombreuses études menées ces dernières années, les mécanismes en jeu dans cette partie de notre galaxie restent difficiles à expliquer. Les astronomes y observent régulièrement des phénomènes extrêmes, mais certains détails échappent encore à leur compréhension.

Grâce à l’Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA), un réseau de radiotélescopes situé au Chili, des chercheurs ont récemment découvert un nouveau type de structures fines et allongées au sein de cette région turbulente. Ces filaments, surnommés « tornades spatiales », n’ont aucun lien avec des zones de formation d’étoiles. Ils apparaissent sous l’effet d’ondes de choc intenses, et se forment à des échelles extrêmement réduites, invisibles jusqu’ici. Leur observation a été rendue possible grâce à la haute résolution d’ALMA, capable de détecter des détails à l’échelle de 0,01 parsec (3 milliards de kilomètres, ce qui représente plus de 20 fois la distance entre la Terre et le Soleil).

Ces “tornades spatiales” redistribuent la matière au centre de la galaxie

Les chercheurs ont identifié ces filaments en analysant la présence de monoxyde de silicium (SiO), une molécule qui signale les chocs dans les nuages moléculaires. Contrairement aux structures déjà connues, ces filaments sont étroits, alignés, et ne présentent aucune émission de poussière. Ils se déplacent rapidement dans la zone centrale et semblent participer à un cycle de renouvellement de la matière. Selon l’équipe, ces structures dissipent leur énergie en redistribuant les molécules dans le milieu interstellaire, avant de disparaître. Leur apparition serait brève, mais très efficace dans le transport de matière.

Le scénario envisagé repose sur trois étapes : les chocs créent les filaments, ceux-ci relâchent des molécules dans le gaz, puis ces molécules finissent par se déposer à nouveau sur les grains de poussière. Ce cycle d’épuisement et de reconstitution pourrait expliquer comment la matière circule dans la région centrale de notre galaxie. Il reste encore à comprendre comment ces tornades naissent exactement, mais les premières observations de l’ALMA ouvrent une nouvelle piste pour explorer le fonctionnement de la Voie lactée à une échelle jusque-là inatteignable. De futures observations pourraient révéler si ces filaments sont présents partout dans son centre.

