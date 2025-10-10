Notre galaxie vient d’être traversée par l’une des plus grandes collisions jamais vues

Des chercheurs viennent de repérer un phénomène inédit dans notre galaxie. Une immense onde se propage au cœur de la Voie lactée, observée grâce au télescope spatial Gaia de l’Agence spatiale européenne. Et cette déformation pourrait bien être la trace d’un ancien choc cosmique.

Depuis plusieurs années, les scientifiques savent que la Voie lactée n’est pas une simple spirale régulière. Son disque, légèrement déformé, se tord et oscille autour de son centre, un peu comme une galette qui vibre lentement. Ces mouvements géants sont le résultat de milliards d’années d’interactions gravitationnelles. Mais jusqu’ici, personne n’avait observé un phénomène aussi vaste à l’échelle de notre galaxie.

Selon l’ESA, le télescope spatial Gaia a détecté une immense onde qui parcourt actuellement la Voie lactée. Les données montrent que cette “vague galactique” se propage depuis le centre de la galaxie vers ses bords, affectant les étoiles situées entre 30 000 et 65 000 années-lumière du centre. En étudiant la position et le mouvement de milliers d’étoiles jeunes et de céphéides, l’équipe menée par l’astronome Eloisa Poggio a remarqué qu’elles se déplaçaient toutes en suivant cette oscillation géante.

L’ESA pense qu’une collision ancienne aurait provoqué l’immense onde observée par Gaia

Les chercheurs pensent que le gaz interstellaire ayant donné naissance à ces étoiles se déplaçait déjà avec cette onde, ce qui expliquerait cette cohérence dans leurs trajectoires. La cause exacte reste incertaine, mais deux hypothèses se dégagent. La première évoque une collision passée avec une galaxie naine, qui aurait créé une onde de choc gravitationnelle à travers le disque. La seconde la relie à la Radcliffe Wave, une ondulation plus petite située à environ 500 années-lumière du Soleil.

Sur le même sujet – Et si notre univers n’était qu’un hologramme ? Une équation vieille de 100 ans pourrait le prouver

Les prochaines données du télescope spatial Gaia, attendues pour décembre 2026, devraient permettre de mieux comprendre ce mouvement colossal. Grâce à ses mesures tridimensionnelles extrêmement précises, ce dernier pourrait retracer l’origine de cette perturbation cosmique. Si la piste de la collision se confirme, cette onde constituerait une preuve directe que la Voie lactée a fusionné avec une galaxie plus petite dans un passé lointain. Un rappel spectaculaire que notre galaxie est encore loin d’être figée.