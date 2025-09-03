Cette étoile morte fuit une explosion dans une zone où elle n’aurait jamais dû naître

Un objet céleste extrêmement rare vient d’être détecté dans une zone vide de notre galaxie. Une explosion très ancienne aurait projeté un pulsar à grande vitesse dans un endroit où il ne devrait même pas exister. Cette découverte étonne les chercheurs et remet en question certaines théories.

Dans la Voie lactée, les étoiles massives naissent principalement dans une zone centrale appelée le plan galactique. C’est là que la matière est suffisamment dense pour donner naissance aux supernovas, ces explosions gigantesques qui marquent la fin de vie des étoiles les plus lourdes. En dehors de cette région, le vide domine, et la naissance d’étoiles massives y est extrêmement rare.

C’est pourtant dans ce type d’environnement que les astronomes viennent de découvrir un phénomène très inhabituel. À environ 6 500 années-lumière au-dessus du plan galactique, ils ont observé les traces d’une ancienne supernova, accompagnée d’un pulsar en fuite. Ce système a été surnommé Calvera, et son étude a été publiée dans la revue scientifique Astronomy & Astrophysics.

Pour ceux qui ne le savent pas, un pulsar est une étoile morte extrêmement dense, appelée étoile à neutrons, qui tourne sur elle-même à très grande vitesse tout en émettant des ondes radio ou X. Calvera, par exemple, en est un isolé qui se déplace à vive allure, comme s’il fuyait le lieu d’une explosion.

Un pulsar s’échappe à grande vitesse d’une supernova dans une zone vide de la galaxie

Le pulsar Calvera se déplace rapidement, comme s’il fuyait le lieu d’une explosion. Son mouvement semble aligné avec les débris circulaires laissés par la supernova. En combinant les données des télescopes spatiaux et terrestres, les chercheurs ont estimé que l’explosion a eu lieu il y a entre 10 000 et 20 000 ans. Le système se situerait entre 13 000 et 16 500 années-lumière de la Terre, bien loin des zones habituelles d’activité stellaire.

Cette découverte montre que même les régions les plus calmes de la galaxie peuvent abriter des événements extrêmes. Le mécanisme qui produit les rayons X et gamma après une supernova semble aussi fonctionner dans des zones très peu denses. Selon les chercheurs, cela pourrait s’expliquer par la présence de poches de matière locale, suffisantes pour réagir au passage de l’onde de choc. Le cas de Calvera invite les astronomes à revoir leurs hypothèses sur les conditions nécessaires à la naissance et à la mort des étoiles.