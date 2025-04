Apple imagine un iPhone, un Mac et une Apple Watch entièrement en verre, voici à quoi cela ressemble

Un iPhone, un Mac, ou une Apple Watch uniquement constitués de verre, ça vous semble inconcevable ? Apple y pense très sérieusement et sait déjà sous quelle forme ces appareils se présenteraient.

Lancez n'importe quel film de science-fiction, voire un épisode de Black Mirror. Dans la grande majorité des cas, ils partageront un point commun. Pas au niveau du scénario, mais des accessoires utilisés par les personnages : les écrans transparents sont la norme. Smartphone, tableau tactile… Ce ne sont plus que des rectangles de verre sur lequel on peut interagir dans tous les sens. Une idée amusante à laquelle certains constructeurs réfléchissent sérieusement.

Apple est l'un de ceux-là. Ça ne date pas d'hier d'ailleurs, la marque à la pomme croquée imaginait déjà un iPhone entièrement en verre il y a quelques années. Aujourd'hui, elle va plus loin en déposant un brevet présentant ses produits principaux dans une forme transparente inédite. La montre connectée Apple Watch et même l'ordinateur Mac profitent de ce traitement original. Voyons à quoi cela pourrait ressembler.

Un iPhone, un Mac et une Apple Watch en verre, voici comment Apple imagine ses appareils du futur

Rappelons d'abord le fonctionnement imaginé pour l'iPhone en verre, visible ci-dessous. Son principe de base est de pouvoir afficher quelque chose quel que soit l'angle. Il n'y a plus d'envers ou d'endroit, l'affichage suit vos mouvements. Même si vous orientez le smartphone pour faire face à sa tranche, comme illustré à droite de l'image. De la même manière, l'affichage pourrait faire le tour du mobile. On pense à un fond d'écran plus large que la face avant se déployant en partie au dos.

Il n'y aurait pas de bouton physique, aussi n'importe quelle partie de l'appareil pourrait être rendue tactile. On devrait par exemple appuyer sur les côtés pour baisser ou monter le son, ou plus généralement obtenir des fonctionnalité propres à l'application en cours d'utilisation. Un peu comme si actuellement l'une d'entre elles attribuait automatiquement une action spéciale au bouton de notre smartphone.

Plus étonnant, voici une tour de Mac Pro prenant la forme d'un prisme de verre octogonal. Plus précisément, l'ordinateur serait enchâssé dans une sorte d'étui transparent. On a un peu plus de mal à imaginer son usage. Probablement l'affichage de certaines informations clés comme la température des composants, le pourcentage d'utilisation du processeur ou de la puce graphique, voire des avertissements en cas de souci matériel.

Enfin, l'Apple Watch aussi se retrouverait avec un cadran qui serait au final un rectangle de verre. L'utilité est moins évidente, puisque l'on perd la face arrière. En revanche, ça pourrait être l'occasion de se passer de bouton physique, ce qui donnerait une impression de finesse supérieure aux modèles actuels. Reste à savoir si les tranches en verre seraient mises à contribution pour afficher quelque chose, tant leur surface sera réduite. Elles pourraient servir de barre de notifications latérales cela dit, libérant de la place sur l'écran principal.

Ces projets n'ont aucune garantie de voir le jour. Il s'agit avant tout de protéger une idée au cas où la marque souhaiterait la réaliser un jour tout en s'assurant que personne ne puisse le faire avant. Et si oui, quand ? À une époque pas si lointaine, on pensait qu'un écran de smartphone incurvé relevait de la science-fiction. Un futur où nos appareils électroniques du quotidien seraient entièrement transparents est peut-être plus proche que ce que l'on croit.

