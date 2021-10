Xbox Series X : Microsoft va lancer une nouvelle manette pour les 20 ans de la console

À l’occasion des 20 ans de la toute première console, Microsoft a teasé sur Twitter l’arrivée d’une nouvelle manette de Xbox. Volontairement assombrie, l’image ne donne que peu d’infos concernant celle-ci. Beaucoup espèrent le retour de The Duke, la mythique manette des débuts de Xbox.



Bien qu’elle n’a pas été un franc succès commercial, la première Xbox a marqué les esprits en tant que fer de lance de la proposition vidéoludique de Microsoft. Sortie le 15 novembre 2021, on approche tout doucement des 20 ans de son lancement. Microsoft ne compte pas passer à côté de l’occasion de célébrer cet événement. Sur Twitter, la firme a posté une photo énigmatique. On y voit une manette tapie dans l’ombre, accompagnée de la mention « 20 ans de jeu dans vos mains ».

On s’attend donc à ce que la Xbox Series X et ses consœurs se dotent d’une nouvelle manette. Le constructeur n’a pas donné plus d’informations, mais on imagine aisément que celle-ci sera disponible le jour de l’anniversaire. En attendant, les théories vont bon train. Nombreux sont les joueurs qui espèrent le retour de The Duke, la manette au design, disons, unique du premier modèle.

La Xbox Series aura-t-elle droit à une manette The Duke ?

C’est donc sûrement plus par nostalgie que par volonté d’ergonomie que les joueurs veulent remettre la main sur The Duke. Toutefois, à en croire la photo postée par Microsoft, cela ne semble pas avoir été le choix retenu. La manette ressemble plutôt à celle de la Xbox 360, console qui a vraiment permis à la firme de se creuser une place durable dans le monde du jeu vidéo.

Il faudra donc attendre avant d’en savoir plus. Ce n’est en tout cas pas la première fois que Microsoft rend hommage à sa première console de salon. En mai dernier, l’éditeur a rendu disponible le thème mythique de la Xbox sur les derniers modèles. De quoi faire un petit bond dans le temps, à l’époque où il fallait se tordre les doigts pour jouer à Halo.