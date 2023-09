Une appli Android qui vous permet de vérifier la santé de la batterie de votre smartphone, les prix des Pixel 8 déjà révélés, c’est le récap !

Cette appli Android permet de vérifier la santé de la batterie de votre smartphone, les prix des Pixel 8 ont déjà fuité, les baisses de prix de Tesla font mal aux compagnies chinoises, c’est l’heure du récap !

De l’actualité technologique du mercredi 6 septembre, on pourra retenir que Renault a dévoilé son champion de l’autonomie, le nouveau Scenic E-Tech électrique. Si vous aimez les jeux durent longtemps, très longtemps, essayez donc Diablo 4 qui vous proposera des années de plaisir cauchemardesque, selon Blozzard. Toujours dans la rubrique jeu vidéo et science-fiction, il se murmure que Nintendo développe ses propres lunettes de réalité virtuelle, dans le plus grand secret évidemment. Dans un registre plus terre à terre, on vous dévoile tour à tour, une app Android très utile, le prix des futurs Pixel 8, et la stratégie gagnante de Tesla pour affaiblir ses concurrents.

Voici comment contrôler l’état de santé de votre smartphone Android sans attendre Android 14

Vous aimeriez avoir plus de contrôle sur l’état de santé de la batterie de votre smartphone ? Deux solutions s’offrent à vous. Vous pouvez soit attendre la sortie d’Android 14, qui proposera une section dédiée à cet effet, ou vous pouvez d’ores et déjà télécharger aBattery, une application qui offre des fonctions identiques sur toutes les versions récentes de l’OS.

Les prix des Pixel 8 ont fuité, et ils vont vous faire bondir

Les Pixel 8 sont très attendus des amateurs de belles images et autres fans de Google. Les smartphones du géant de la recherche ont désormais la réputation d’être excellents en photographie. Le prix de ces performances et de l’intégration toujours plus poussée de l’IA dans les nouveaux appareils électroniques est toujours plus élevé. Et la firme de Mountain View va apparemment confirmer cette tendance. Les prix des Pixel 8 et Pixel 8 Pro vont probablement vous piquer les yeux.

Tesla est en train d’ébranler ses concurrents chinois à coups de baisse des prix

La guerre des prix initiée par Elon Musk met la chaîne logistique chinoise logistique dans le rouge. Des fournisseurs de composants aux ouvriers dans les usines de fabrication des grandes marques locales telles que BYD, tout le monde trinque dans la course au rendement. Lisez notre article pour comprendre comment Elon Musk est en train de prendre à la gorge le secteur chinois de l’automobile.

