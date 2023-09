Comment utiliser la vérification de la santé de la batterie d’Android 14 sur les autres versions

Une application permet d'utiliser la vérification de la santé de la batterie propre à Android 14 sur les autres versions du système. Voici comment faire pour profiter de cette fonctionnalité.



À chaque version d'Android ses nouveautés. Celle à venir, Android 14, ne fait pas exception à la règle et parmi les nouvelles fonctionnalités, on retiendra par exemple la santé de la batterie. Il y a bien aujourd'hui une page Batterie dans les Paramètres de votre smartphone, mais force est de constater que les informations fournies sont peu nombreuses et assez superficielles. Google veut changer cela et Android 14 intégrera un outil de vérification de la santé de la batterie beaucoup plus poussé.

Et là vous vous dites : très bien, mais si mon appareil ne peut pas recevoir Android 14, je fais comment ? Il y a une solution. Google a mis à disposition l'API de la fonctionnalité aux développeurs, qui ont donc pu l'intégrer à leurs propres applications. C'est par exemple le cas d'aBattery – Battery Health, qui apporte le système aux versions antérieures d'Android. Cela nécessite un peu de configuration, mais rassurez-vous, les manipulations sont simples.

Comment configurer aBattery pour utiliser la vérification de la santé de la batterie

Après avoir téléchargé et installé l'application, suivez les étapes ci-après :

Ouvrez aBattery et touchez la mention Autorisation requise sous Capacité maximale. Un popup s'ouvre vous demandant d'Installer Shizuku. C'est une application open source qui permet de configurer simplement des permissions nécessaires au fonctionnement d'aBattery. Assurez-vous d'être connecté à votre réseau Wi-Fi et ouvrez Shizuku. Plusieurs possibilités s'offrent à vous, en fonction de votre version d'Android notamment. Si vous êtes sous Android 11 ou plus, vous pouvez utiliser le débogage sans fil en touchant Association. Quel que soit votre choix, suivez attentivement les étapes décrites par Shizuku jusqu'à pouvoir Démarrer l'application. Une fois Shizuku démarré, retournez dans aBattery. Vous voyez maintenant que la Capacité maximale et le Nombre de cycles s'affichent.

Notez que l'appareil lui-même peut refuser l'accès à l'une ou l'autre des informations. Par exemple, sur le Pixel 3 utilisé pour ce tutoriel, la capacité maximale de la batterie n'est pas accessible, mais son nombre de cycles oui. Ce dernier paramètre est important dans la mesure où il permet de voir l'état de santé global de votre batterie. Comptez qu'elle est faite pour effectuer entre 800 et 1000 cycles en moyenne. Cela ne veut pas dire qu'elle ne fonctionnera plus après, mais que ses performances maximales baisseront.