Les applications iPhone rapportent 7 fois plus d’argent aux développeurs que sur Android

Les utilisateurs d'iPhone dépensent toujours plus sur l'App Store, l'écart se creuse avec AndroidSi vous êtes un développeur d’applications pour Android et iOS, il y a de fortes chances pour que les possesseurs d’iPhone soient les plus fidèles de vos utilisateurs. C’est ce qu’avance un article publié par le site Asymco.

Une étude de Sensor Tower publiée en 2021 nous apprenait que les utilisateurs d’iPhone dépensent en moyenne deux fois plus d’argent en abonnements et en achats à travers leur smartphone que ceux sur Android. Il semblerait que l'écart avec iOS a été fortement sous-estimé, ou qu’il s’est énormément creusé en l’espace de deux ans. À en croire le site Asymco, si vous possédez un iPhone, il y a de fortes chances pour que vous dépensiez sept fois plus en applications.

Une analyse très poussée a permis à Horace Dediu d’arriver à cette conclusion assez étonnante : quand les applications pour Android rapportent un revenu mensuel moyen de 1,4 $ aux développeurs, l’utilisateur d’iPhone va en dépenser 10,4 $. En d’autres termes, développer pour iOS est 7,4 fois plus lucratif pour les éditeurs d’applications mobiles. D’après le journaliste, le fossé s’est creusé de 85 % en dix ans et la tendance n’est pas près de s’inverser.

Développer des applications pour iOS est bien plus rentable que pour Android

Selon lui, les explications de ce phénomène sont à chercher au niveau de l’implantation des deux OS. Si Android compte 2,5 milliards d’utilisateurs mensuels sur le Play Store, et qu’Apple n’en clame « que » 650 millions, dans les régions à fort pouvoir d’achat, c’est Apple qui pointe en tête. Ainsi, aux États-Unis, la boutique d’application de Cupertino compte 167 millions contre 144 millions pour le store Android. Les iPhone coûtent de plus en plus cher, très logiquement donc, « plus la base d’utilisateurs est riche, plus iOS semble être utilisé ».

Le journaliste souligne l'efficacité de la politique commerciale d’Apple qui, plutôt que de convertir le plus de clients possible, préfère « séduire 650 millions d’utilisateurs d’applications à 10 dollars par mois ». Cette base de fidèles souscrivant volontiers aux services d’abonnement supplémentaires, fait des services la « machine à cash » qu’elle est aujourd’hui. L’analyste se lance même à prédire que le Vision Pro est voué à un bel avenir. « L’idée d’augmenter ces dépenses de 10 $/mois pour un iPhone à peut-être 100 $/mois pour une expérience 3D immersive ne semble pas si saugrenue ».