Renault dévoile le nouveau Scenic E-Tech électrique, son champion de l’autonomie

A l'occasion du salon automobile IAA de Munich, Renault a levé le voile sur le nouveau Scenic électrique. Si le nom reste inchangé, la marque au losange a totalement transformé son véhicule familial phare. Du monospace, il lorgne désormais du côté du SUV. Par ailleurs, le Scenic 2023 a de sérieux arguments, à commencer par son autonomie généreuse.

En juillet 2023, nous avions eu le droit à un aperçu du nouveau Scenic électrique. L'occasion de constater les modifications apportées par le constructeur sur son monospace iconique et d'entrevoir son design définitif. Après un premier teasing vidéo en marge du salon IAA de Munich, la marque au losange vient enfin de mettre fin au suspens.

Pour cette cinquième génération de Scénic, Renault a décidé de faire table rase du passé à un détail près. Hormis le nom, tout a changé sur ce nouveau Scénic estampillé E-Tech. Le design tout d'abord. Le Scénic n'est plus un monospace compact, un genre qui l'a pourtant inventé mais qui ne fait plus recette aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater sur les visuels, le Scénic est devenu un SUV compact.

Au revoir le monospace, bonjour le SUV

Ses lignes arrondies et grossières ne sont plus qu'un souvenir et laissent place désormais à des formes plus anguleuses et acérées. Les plus observateurs d'entre vous noteront une certaine ressemblance avec les dernières productions de Peugeot, comme la refonte du 3008. On pourra difficilement leur donner tort, sachant que le dessin de ce Scenic E-Tech est signé Gilles Vidal, ancien responsable du design de la marque au Lion.

Pour ce retour, le cadre s'est fait plaisir et s'est risqué à proposer un look ambitieux et original. On remarque notamment ce jeu avec le losange. Le logo de la marque revient sur de nombreux éléments comme sur la signature lumineuse avant, le maillage de la calandre ou encore les jantes.

Un Scénic généreux dans ses volumes

Tout comme la Mégane E-Tech, ce Scénic repose sur la même plateforme CMF-EV développée par Renault. Malgré tout, ses dimensions restent plus généreuses avec 4,47 mètres de longueur, 1,84 mètre de large et 1,57 mètre de haut. Forcément, le Scénic gagne en espace habitable et en rangements.

Ainsi, l'espace disponible à l'intérieur est optimisé grâce au plancher plat, ce qui permet de grapiller près de 38 litres de rangements dans l'habitacle. Les passagers à l'arrière jouissent d'ailleurs d'un beau volume pour les jambes, avec un rayon aux genoux de 27,8 cm et une hauteur sous pavillon de 88,4 cm.

Cette sensation d'espace est d'ailleurs renforcée par la présence d'un toit panoramique occultant Solarbay de 1,65 m². D'après Renault, il est possible d'opter pour 4 niveaux d'opacification différents via la commande tactile ou vocale.

Concernant le coffre, le Scenic E-Tech propose un volume de base plutôt généreux de 545 litres. En rabattant l'intégralité de la banquette arrière, on peut tripler cette capacité pour atteindre les 1670 litres. Notez que si les Scenic ont toujours eu cette réputation de véhicule pour jeunes parents, Renault estime que cette itération se destine plutôt aux familles avec des adolescents. En témoigne la présence de deux ports USB-C et de chargeurs à induction sur l'accoudoir arrière rabattable.

Deux moteurs pour une belle autonomie

Comme dit plus haut, le Scénic repose sur la même plateforme que la Mégane. Pour autant, le SUV compact se démarque par ses différentes motorisations. En effet, il se décline en deux versions. Une première de série équipée d'un moteur de 125 kW, soit 170 chevaux et un couple de 280 Nm. Quant à la seconde, elle embarque un bloc moteur de 160 kW, soit 220 chevaux pour un couple de 300 Nm.

Avec le bloc de 125 kW, on peut compter sur une autonomie estimée de 420 km en cycle WLTP. Toutefois et là où le Scenic peut frapper fort, c'est sur sa version 160 kW. Grâce à sa batterie de 87 kWh et une pompe à chaleur, le nouveau SUV de Renault promet une autonomie particulièrement généreuse de 620 km.

Concernant la recharge, il sera possible d'opter contre supplément pour un chargeur 22 kW. La charge rapide DC est bien entendue de la partie, avec une puissance maximale de 130 kW sur la version 125 kW, et 150 kW sur la version 160 kW. D'après les dires du constructeur, on pourra récupérer jusqu'à 335 km d'autonomie en seulement 30 minutes sur une borne rapide. Fait notable, les deux packs de batteries sont constitués de modules individuels, ce qui facilite les réparations et les remplacements.

Un Scénic soucieux de l'environnement

Comme aime le dire Renault, le nouveau Scénic est à la fois “recyclé et recyclable”. Pour cause, le véhicule est composé à 25% de matériaux recyclés. Ainsi, le tableau de bord comprend jusqu'à 80 % de matériaux recyclés. Il en va de même pour l'habitacle, à hauteur de 26 %, ou encore des moquettes qui sont fabriquées à 97 % à partir de bouteilles en plastique recyclées. Renault a fait le pari du zéro cuir pour la sellerie et l'habitacle.

Le toit panoramique est lui fabriqué à partir de 50 % de déchets, tandis que le capot et les portières sont composées à 40 % d'aluminium recyclé. Selon les précisions de la marque au losange, elle utilise un cycle fermé durant lesquels les déchets sont triés, compactés puis renvoyés au fournisseur avant d'être réintroduits dans sa chaîne de production.

Un package d'équipements plutôt complet

Côté équipements, Renault n'a pas lésiné sur les moyens. A l'avant, le conducteur pourra tout d'abord profiter d'un ensemble d'écrans en L composé d'une dalle horizontale de 12,3″ installée derrière le volant et d'un système central d'infodivertissement vertical de 12″. Ce dernier, propulsé par Android Automotive 12, est évidemment compatible avec Android Auto et Apple CarPlay.

On pourra également compter sur une cinquantaine d'applis comme Google Maps mais aussi des jeux, accessibles une fois à l'arrêt bien entendu. De multiples aides à la conduite sont aussi de la partie, comme le régulateur de vitesse adaptatif ou la détection de la fatigue du conducteur par exemple. Au total, Renault promet près de 28 autres systèmes avancés. Précisons enfin que le Scenic dispose d'une technologie de conduite autonome de niveau 2, grâce à l'intégration de 4 caméras 3D vision 360°.

Prix et date de sortie

On sait d'ores et déjà que le nouveau Scénic sera produit sur le site industriel de Douai, dans le cadre du projet Renaulution. Pour l'heure, la commercialisation est prévue pour le début d'année 2024, sans plus de précision. Quant au prix, il faudra faire preuve de patience, Renault ne s'étant pas encore épanché sur le sujet. Reste à espérer qu'au moins l'un des deux modèles ne se négocie sous la barre des 47 000 €, une condition sine qua num pour profiter du bonus écologique de 5 000 €.