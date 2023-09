Apple ne rachètera certainement pas Disney, voici pourquoi

Le bruit court depuis des mois selon lequel Bob Iger, l’actuel PDG de la maison de Mickey, va vendre sa compagnie à Apple. Des sources bien informées viennent mettre leur grain de sel dans ce débat houleux.

Disney traverse actuellement une période troublée : le retour de Bob Iger au poste de PDG a viré à l’amer. Entre ses déboires judiciaires avec le gouverneur de Floride, des licenciements massifs, des coupes franches dans le catalogue de streaming et dans le calendrier de production, on peut dire que les ennuis se succèdent pour Disney. Tant et si bien qu'aux yeux de certains observateurs, passer sous la houlette d’Apple donnerait une bouffée d’oxygène à la maison aux grandes oreilles. Les avis sont cependant partagés quant à la faisabilité d’une telle transaction.

Selon un article paru sur CNBC, « plus d’une dizaine de cadres de Disney, anciens et actuels, ont déclaré qu’ils pensaient que le but ultime d’Iger était de rester PDG le plus longtemps possible, puis de vendre la société à Apple ». Cela dit, si l’hypothèse du rachat par Apple est sur toutes les lèvres, il n’est pas certain que M. Iger reste à la tête de la compagnie assez longtemps pour arriver à ses fins.

Les chances pour qu’Apple rachète Disney sont très minces

Le mandat de Bob Iger court jusqu’à 2025, et même s’il parait indéboulonnable, les tourments que traverse Disney pourraient inciter le conseil d’administration à le licencier avant cette échéance. Ajoutons à cela que le président a lui-même nié toute intention de vendre Disney à Apple. Il en est bien conscient, à l’heure où toutes les fusions et acquisitions sont scrutées dans le moindre détail par les autorités de régulation, à l'image de Blizzard et Microsoft, le rachat du plus grand nom du divertissement par la compagnie la plus riche au monde ne se déroulerait pas sans problème.

Un autre facteur rendrait le rachat de Disney par Cupertino très improbable : Apple a pour habitude de racheter des startups et d’exploiter leurs brevets, mais la firme acquiert rarement des noms aussi prestigieux que Disney.