PS4 : l’émulateur fpPS4 est capable de faire tourner son premier jeu en 3D

L’émulation de la PS4 vient de faire un pas de géant en avant. En effet, si plusieurs logiciels permettent depuis un certain de profiter des jeux de la console sur PC, il fallait pour le moment se contenter de jeux en 2 D. Cela vient de changer avec fpPS4, qui vient d’annoncer la compatibilité de son premier jeu en 3D — malgré quelques petits soucis de performance.

Si de nombreux émulateurs réalisent aujourd’hui des prouesses, permettant de jouer à des jeux de consoles récentes particulièrement gourmands sur PC, l’émulation PS' quant à elle n’en est encore qu’à ses balbutiements. Jusqu’à il y a peu, on pouvait notamment citer Spine parmi les logiciels les plus avancés en la matière, proposant des performances plutôt satisfaisantes pour l’époque.

En début d’année, un émulateur PS4/PS5 a même été lancé sur PC, preuve que le marché n’a de cesse de se développer. Mais quel que soit le logiciel, tous présentent la même limitation : il faut, pour l’heure, se contenter des jeux en 2D, pour des raisons évidentes de performances. Autant dire que pour une console qui a connu le succès entre autres via ses exclusivités AAA sublimes, c’est plutôt dommage.

L’émulation PS4 fait un bond de géant

Mais tout cela pourrait bientôt changer. En effet, un autre émulateur relativement inconnu jusqu’à maintenant vient d’annoncer une avancée majeure dans le monde de l’émulation PS4. Dans une vidéo publiée sur YouTube par un certain John GodGames Emus, on aperçoit bel et bien un jeu 3D. En revanche, mieux vaut préciser qu’il ne faut pas s’attendre à une prouesse.

Tout d’abord, ne vous attendez pas à voir tourner The Last of Us ou Horizon : Zero Dawn en 30 FPS : ce ne sera pas le cas. Le jeu en question est en réalité en 2.5D et tourne plutôt à 10 FPS en moyenne. Pas vraiment jouable donc pour le moment, mais l’intérêt est ailleurs. Il s’agit d’une avancée majeure pour le domaine de l’émulation, qui promet de très belles choses pour la suite. À surveiller de près, donc.