Uncharted cartonne au box-office et signe le meilleur démarrage de 2022 en France

Le film Uncharted est un succès au box-office. Sorti dans les salles il y a à peine une semaine, il est déjà entré dans ses frais. Une réussite pour le premier blockbuster de PlayStation Productions, studio qui compte adapter les plus grandes licences de la marque sur grand écran.

Si PlayStation Productions existe depuis maintenant plusieurs années, le film Uncharted est son premier blockbuster d’ampleur. Et c'est déjà un grand succès pour le studio ! Le film est rentré dans ses frais après seulement un week-end d’exploitation.

Uncharted a en effet atteint les 139 millions de dollars de recettes à l’international pour un budget de 120 millions de dollars. En France (là où il est sorti le plus tôt), le film a rapporté 6,3 millions de dollars à Sony. Ce sont bien entendu les Etats-Unis qui servent de locomotive, avec près de 52 millions de dollars de recettes ce week-end.

Uncharted, plus grand succès de 2022 pour l’instant

Uncharted a atteint les 190 000 entrées dans l’hexagone pour son premier jour d’exploitation et les prévisions le voient atteindre les 3 millions d’entrées au total. Après les 7 millions d’entrées de Spider-Man No Way Home (aussi produit par Sony), le nom de Tom Holland est désormais synonyme de succès.

Uncharted va sans problème être une énorme réussite commerciale pour Sony, qui devrait le prendre comme modèle pour la suite. Pour rappel, PlayStation Productions compte adapter les grosses licences de la console sur grand écran, et il y a de quoi faire. Après Uncharted, le prochain projet est la série The Last of Us, actuellement en tournage et prévue pour 2023.

Pour rappel, le film Uncharted réalisé par Ruben Fleischer reprend le héros emblématique du studio Naughty Dog et l’embarque dans une chasse au trésor inédite. Cette fois, le jeune Nathan doit partir sur les traces de Fernand de Magellan. Si le long-métrage n’adapte pas un jeu en particulier, il s'inspire de bons nombres de scènes de la saga. Le film n’est pas vraiment un succès critique (39% sur Rotten Tomatoes), mais a réussi à séduire un public de joueurs.