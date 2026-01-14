En 2026, votre smartphone va coûter plus cher… pour moins de nouveautés

L'industrie du smartphone risque de souffrir en 2026 à cause des pénuries de composants. Carl Pei, cofondateur de Nothing, prévient qu'il faut s'attendre à des prix en hausse et à des fiches techniques qui vont peu évoluer cette année.

Il y a quelques jours, Samsung annonçait que le prix de ses produits allait sans doute augmenter. La faute à une situation de plus en plus tendue sur le marché de la mémoire, notamment la RAM, mais aussi le stockage. La demande pour les serveurs spécialisés dans l'IA est telle que les fournisseurs préfèrent laisser de côté leurs clients traditionnels pour privilégier ces nouveaux acteurs.

Samsung n'est pas le seul constructeur à tirer la sonnette d'alarme. C'est au tour de Carl Pei, cofondateur de Nothing et ancien de OnePlus, de prendre la parole. Et les perspectives ne sont pas bien joyeuses. “Dans certains cas, le coût de la mémoire a déjà triplé, et de nouvelles hausses sont attendues face à une demande sans précédent qui continue d'absorber l'offre disponible. La mémoire devient rapidement l'un des composants les plus chers des smartphones et pourrait bien devenir le principal poste de dépenses d'ici la fin de l'année”, explique-t-il.

Une opportunité pour Nothing ?

“Selon certaines estimations, les modules de mémoire qui coûtaient moins de 20 dollars il y a un an pourraient dépasser les 100 dollars d'ici la fin de l'année pour les modèles haut de gamme”, ajoute-t-il. Un changement aussi brutal va bouleverser l'industrie. “Les marques sont désormais confrontées à un choix simple : augmenter leurs prix, parfois de 30 % ou plus, ou revoir à la baisse les caractéristiques techniques”, explique le patron de Nothing. Il est même probable que les fabricants soient obligés de jouer sur les deux tableaux : monter un peu les tarifs tout en faisant stagner ou en détériorant la qualité des appareils.

Pour Carl Pei, les segments d’entrée et de milieu de gamme devraient souffrir le plus. Il attend même une baisse des ventes d'au moins 20 % sur ces segments et promet une année très difficile pour les marques qui ont misé sur le modèle “plus de performances pour moins cher” et le rapport qualité-prix.

S'il admet que Nothing va devoir augmenter ses prix, il pense que la marque va mieux s'en sortir que d'autres, car elle a toujours misé sur l'expérience utilisateur et l'esthétique plutôt que la fiche technique. “2026 marque la fin de la course aux spécifications. Avec la réinitialisation du secteur, l'expérience devient le seul véritable facteur de différenciation”, conclut-il.