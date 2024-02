Respawn Entertainment, les papas d'Apex Legends et Titanfall, travaillerait actuellement sur un nouveau jeu Star Wars. Cette fois-ci, les joueurs seraient amenés à incarner un chasseur de primes mandalorien.

Avec le succès de la série The Mandalorian sur Disney+, ces chasseurs de primes bien connus des fans de Star Wars n'ont jamais eu autant la cote auprès du grand public. La firme aux grandes oreilles compte bien exploiter le filon à 100 %.

Si on s'attend à l'arrivée plus que probable d'une 4e saison sur la plateforme de streaming, on sait également que Din Djarin et Grogu débarqueront sur grand écran dans un tout nouveau film baptisé sobrement The Mandalorian & Grogu. Pour l'instant, les informations concernant le long-métrage sont plutôt rares, mais nous savons toutefois qu'on retrouvera derrière la caméra Jon Favreau, le papa de la série et le réalisateur de plusieurs adaptations live-action des classiques de Disney (Le Livre de la Jungle, le Roi Lion).

Un jeu The Mandalorian en préparation chez les papas d'Apex Legends

Mais ce n'est pas tout. Les Mandaloriens devraient également s'inviter dans la sphère vidéoludique. D'après des informations relayées par nos confrères d'Insider Gaming, un jeu The Mandalorian serait en préparation chez Respawn Entertainment.

Ce studio, fondé notamment par des anciens d'Infinity Ward (Call of Duty), est connu pour son travail sur d'excellents FPS multijoueur comme Apex Legends et la saga Titanfall (un 3e épisode serait d'ailleurs dans les tuyaux). Dernièrement, Respawn a fait un écart remarqué en se lançant dans les jeux solo avec les très bons Star Wars Jedi Fallen Order et Jedi Survivor.

Fort du succès rencontré par les deux titres, le studio aurait donc hérité du développement de ce projet The Mandalorian. Selon les informations partagées par le site, le développement du titre est encore à ses balbutiements. Il s'agirait d'ailleurs d'un jeu de tir à la 1re personne, un FPS donc, dans lequel on incarnerait un chasseur de primes mandalorien.

Un jeu de tir avec une histoire originale

Précisons qu'il ne s'agirait pas de Din Djarin, mais bien d'un personnage créé pour l'occasion. L'époque le confirme d'ailleurs, puisque l'histoire prendra place durant l'Empire Galactique, donc bien avant les évènements narrés dans la série.

Concernant la structure du titre, le studio n'aurait pas cédé aux sirènes du monde ouvert au profit d'une aventure linéaire. Coté gameplay, les joueurs pourraient vraisemblablement utiliser l'arsenal emblématique des Mandaloriens comme le fameux jet-pack, les lance-missiles au poignet ou encore la visière pour analyser son environnement. Les affrontements seraient quant à eux très nerveux en penchant vers le Fast FPS comme Doom Eternal par exemple. Pour l'instant, aucune information sur une éventuelle fenêtre de sortie, le nom définitif du jeu ou encore les plateformes concernées.