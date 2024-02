Disney et Epic Games s’associent pour vous vendre des produits dérivés dans un parc d’attractions virtuel

Disney a annoncé avoir investi 1,5 milliard de dollars dans le studio Epic Games. Le but des deux partenaires est de créer des univers persistants pour le divertissement. Une annonce fracassante qui risque bien de changer le paysage du jeu vidéo dans les prochaines années.

Depuis son lancement en 2017, la popularité de Fortnite Battle Royale ne s’est jamais fanée. Plus qu’un jeu de tir, c’est devenu un univers virtuel où les jeunes (et moins jeunes) se retrouvent, soit pour s’amuser, soit pour participer à des événements comme des concerts virtuels, soit simplement pour discuter. Un succès qui a attiré l’œil du géant Disney, qui a investit 1,5 milliard de dollars au sein du studio Epic Games.

Le but affiché est de tout simplement changer le monde du divertissement, puisque Disney promet le développement d’un « univers persistant » utilisant ses plus grandes licences, comme Pixar, Marvel, Star Wars ou encore Avatar.

Disney veut créer l’univers de demain.

Dans son communiqué, Disney affirme que son nouvel « univers persistant » (et non jeu vidéo) va offrir une vaste palette d’opportunités aux consommateurs pour regarder, jouer et acheter dans leurs univers préférés. Les joueurs seront à même de « créer leurs propres histoires et expériences ». Tout un programme…

Un communiqué un peu lisse qui pourrait laisser croire que Disney se lance dans le métavers, terme devenu un peu désuet en 2024. Mais en regardant les anciennes collaborations faites au sein de Fortnite, on peut avoir une idée précise de ce qui nous attend. On peut ainsi penser aux concerts de chanteurs stars qui se produisent directement dans ce monde virtuel, ou alors à la récente collaboration avec Lego qui a donné vie à un tout nouveau mode de jeu. Bientôt un parc Disneyland virtuel au sein même du jeu d’Epic ? Fort possible.

En tout cas, le président de Disney Bob Iger a bien compris l’impact que pourrait avoir sa marque sur ce segment. Lors d’une réunion avec les investisseurs, il a partagé un constat simple : 90% des jeunes nés après 1996 ont au moins joué ces six derniers mois :

« Quand j’ai vu le temps qu’ils passaient devant les jeux vidéo, j’ai été choqué. La conclusion que j’en ai eu a été : nous devons être là, et nous devons l’être le plus tôt possible ».

Evidemment, il va falloir attendre quelques temps avant de voir les résultats de cette collaboration.