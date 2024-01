The Mandalorian arrive sur grand écran et il ne sera pas seul

La série The Mandalorian va être déclinée en film ! Lucasfilm vient d’annoncer la mise en chantier du long-métrage The Mandalorian & Grogu. Pour le moment, les infos à son sujet sont maigres, mais on sait qu’il est entre de bonnes mains.

This is the way. Din Djarin et son protégé bébé Yoda vont débarquer sur grand écran. Lucasfilm, via un communiqué publié sur son site officiel, a annoncé la mise en chantier d’un film nommé The Mandalorian & Grogu.

Peu d’informations sur le projet, si ce n’est qu’il sera réalisé par l’homme de confiance de Disney, à savoir Jon Favreau (Iron Man, Le Livre de la Jungle, Le Roi Lion). Dave Filoni, désormais le boss de l’univers Star Wars, sera à la production, tout comme Kathleen Kennedy. La chantier débutera dès cette année.

The Mandalorian a le droit à son film, et Grogu sera de la partie !

Pour le moment, aucune info n’a été donnée sur le scénario du film. Le communiqué de Disney suggère qu’il s’agit d’un projet tout autre au film Heir of the Empire annoncé à la Star Wars Celebration 2023. Ce dernier, réalisé par Dave Filoni, est censé conclure The Mandalorian, The Book of Boba Fett mais aussi Ahsoka. The Mandalorian & Grogu sonne donc comme un nouveau chantier, totalement à part. A noter que Disney annonce également l’arrivée d’une deuxième saison à Ahsoka, qui n’était toujours pas confirmée.

A l’heure actuelle, quatre films Star Wars sont actuellement sur le feu. Un dixième épisode qui suivra Rey après les événements de l’Ascension de Skywalker et réalisé par Sharmeen Obaid-Chinoy, un film sur la naissance des Jedi par James Mangold, Heir of the Empire par Dave Filoni et donc The Mandalorian & Grogu par Jon Favreau.

Après quelques années sur petit écran avec des séries comme The Mandalorian, Boba Fett ou encore Andor, Star Wars semble bien décidé à revenir dans les salles obscures, pour notre plus grand bonheur. On espère que le résultat sera à la hauteur. En 2023, nous pourrons déjà patienter avec la série The Apprentice, mais aussi Skeleton Crew, toutes deux souhaitent explorer de nouveaux pans de l'univers créé par George Lucas.

Source : Lucasfilm