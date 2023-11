Steam : les tarifs des jeux s’envolent dans certains pays, les joueurs sont de plus en plus inquiets

Steam a augmenté le prix de ses jeux de près de 4000% dans certains pays, notamment à cause de la monnaie utilisée pour se procurer les titres vendus sur la plateforme. Plusieurs joueurs évoquent déjà la « mort de la plateforme ».

Afin de répondre aux besoins d'un public plus large et de tenir compte des disparités économiques, Steam avait mis en œuvre un changement important il y a quelques années en Turquie ou en Argentine en introduisant par exemple le peso argentin comme option de paiement. Cette mesure visait à rendre les jeux plus accessibles aux Argentins, compte tenu de leurs difficultés économiques, plutôt que devoir s’appuyer sur le dollar américain comme norme de paiement.

Pendant longtemps, cette stratégie tarifaire a permis de rendre les jeux vidéo plus abordables en Argentine, une aubaine pour certains joueurs français qui passaient par des VPN pour acheter des jeux dans la monnaie locale. Steam avait bien tenté de contrer cette stratégie, mais l’Europe avait annoncé que la plateforme ne pouvait pas bloquer l’activation d’un jeu suivant le pays d’achat.

Les prix s’envolent sur Steam dans certains pays

Malheureusement pour les joueurs, comme l’a rapporté PCGamer, cette politique de prix inclusifs a été brusquement interrompue, entraînant des hausses de prix stupéfiantes. Valve est finalement revenu en arrière en faisant passer sa vitrine dans ces pays d'une tarification en monnaie locale à une tarification en dollars américains.

Dans des cas extrêmes, des jeux comme Stardew Valley ont connu une augmentation de prix stupéfiante de 2900 %. Des augmentations aussi exorbitantes sont insoutenables pour les habitants des pays concernés, les jeux vidéo devenant ainsi un luxe inaccessible. La version de base de Civilization VI est l'exemple le plus extrême, avec une augmentation de 4298 % pour atteindre 60 dollars, alors qu'elle ne coûtait que l’équivalent de 1,36 dollar dans la monnaie locale avant le changement de politique.

Pire encore, des rapports indiquent que les joueurs argentins doivent également faire face à des taxes élevées sur leurs achats. Certains utilisateurs de Twitter ont partagé des captures d'écran choquantes de taxes de vente, exacerbant le fardeau financier imposé par la révision des prix de Steam.

Pourquoi les tarifs ont-ils autant augmenté ?

La cause première de ces hausses de prix drastiques réside dans la volatilité des monnaies de l'Argentine et de la Turquie. L'Argentine, actuellement aux prises avec l'inflation, est confrontée à une dure réalité : le dollar américain apparaît comme l'option la plus sûre pour normaliser les prix, malgré les conséquences fâcheuses pour la communauté locale des joueurs.

La valeur du peso argentin est passée de 0,00991 $ en novembre 2021 à 0,00281 $ deux ans plus tard, soit une baisse de 71 %. Parallèlement, la livre turque est passée de 0,0742 $ à 0,0347 $ au cours de la même période, ce qui représente une baisse de plus de 53 %. Par conséquent, les développeurs de jeux désireux de maintenir leurs marges bénéficiaires ont dû constamment ajuster leurs prix pour suivre les fluctuations.

De son côté, le yen japonais a perdu environ un tiers de sa valeur par rapport au dollar au cours des deux dernières années. Cela signifie essentiellement que les jeux vendus au Japon, qui ont conservé leur prix en yens comme auparavant, produisent maintenant environ un tiers de revenus en dollars de moins qu'auparavant. Les éditeurs se demandent donc probablement s’ils doivent ajuster les prix des jeux, quitte à les rendre inaccessibles pour certains joueurs.

En attendant une solution, les joueurs des autres pays peuvent eux se réjouir, puisque Valve a apporté des changements bienvenus à Steam.