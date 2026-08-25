Un ingénieur d’Amazon découvre grâce à Claude Opus que sa webcam peut filmer sans allumer son voyant

Un ingénieur spécialisé dans la sécurité a livré le firmware de ses propres appareils à une intelligence artificielle. En quelques soirées, Claude Opus en a décortiqué le fonctionnement et identifié plusieurs faiblesses de conception. Sa webcam peut maintenant enregistrer sans que son voyant s’allume.

Homme confus devant un ordinateur
Crédits : 123RF

L’intelligence artificielle prend désormais une autre dimension dans la cybersécurité. Elle ne se limite plus à résumer du code, mais peut l’analyser, le tester et produire seule sa documentation. Cette évolution aide les chercheurs. Elle profite également au camp adverse, puisque certains cybercriminels utilisent déjà ces modèles afin de découvrir des vulnérabilités encore inconnues. Jusqu’à présent, les petits périphériques connectés à nos ordinateurs constituaient encore un angle mort.

Chaz Schlarp est ingénieur en sécurité chez Amazon. À une échelle bien supérieure, le principe avait déjà fait ses preuves. Un seul opérateur était parvenu à compromettre plus de 600 pare-feu d’entreprise répartis sur quatre continents avec ce genre d’assistance. Lui s’est attaqué à cinq périphériques posés sur son bureau, dont il a soumis le firmware à Claude Opus pendant deux semaines, le soir. La méthode restait identique. Il téléchargeait le fichier auprès du fabricant, connectait l’appareil, indiquait son objectif, puis laissait l’IA travailler.

Treize heures de travail ont permis d’ouvrir un micro, une webcam et une lampe connectée

D’après le compte rendu publié par Chaz Schlarp, Claude Opus a consacré treize heures de travail effectif et 98 messages à l’analyse des cinq appareils. La découverte la plus embarrassante concerne la webcam Insta360 Link. Son voyant d’activité peut rester éteint pendant que le capteur filme. Sur le micro Shure MV7, les commandes internes sont quant à elles accessibles en clair par le simple câble USB.

Le cas de la carte d’acquisition Elgato Cam Link 4K est encore plus parlant. L’ingénieur a démarré l’analyse avant de se coucher, puis a découvert le lendemain matin une documentation complète ainsi qu’un utilitaire de mise à jour opérationnel. Dix messages seulement avaient été nécessaires. Sur ce même bureau, la lampe connectée Key Light Mini autorise aussi des écritures en mémoire depuis n’importe quel appareil relié au même réseau Wi-Fi.

Toute l’expérience n’aboutit pas à des découvertes inquiétantes. L’écran gaming ASUS peut maintenant être contrôlé sous Linux, alors que le fabricant ne fournissait auparavant qu’un outil pour Windows. Chaz Schlarp y voit avant tout un moyen de mieux maîtriser son propre matériel. Mais l’autre face de cette facilité demeure. Ce qu’une intelligence artificielle parvient à accomplir en une soirée sur les appareils de leur propriétaire peut également être réalisé sur ceux de n’importe qui, et l’ingénieur reconnaît que cette simplicité lui fait peur.


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