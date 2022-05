Twitter en colère contre Elon Musk, le bug de Free résolu, c’est le récap’ de la semaine

Free annule le bridage sur ses box Internet, Elon Musk s’attire les foudres de Twitter, les compteurs Linky en panne à cause des fourmis, c’est le récap’ de la semaine.

Si vous êtes abonnés Free, vous serez heureux d’apprendre que la société a enfin annulé le bridage du débit à 500 Mb/s. Alors que le ton monte entre Twitter et Elon Musk, les fourmis continuent comme chaque année à saccager les compteurs Linky. Si vous avez installé la mise à jour de Windows 11 et que vous êtes victime du fameux écran bleu d'erreur, sachez qu’il existe une solution temporaire pour contrer ce bug.

Le marquage au sol suffit désormais sur certaines routes

Depuis l’année dernière, certaines zones ne nécessitent plus la présence de panneaux de signalisation pour indiquer la vitesse, le marquage au sol étant désormais suffisant. Certaines villes y verront l’avantage de faire d’importantes économies et de limiter le nombre d’informations à enregistrer pour le conducteur. Ce nouvel arrêté ne fait pas l’unanimité : alors que certains automobilistes sont ravis car cette mesure limite le bruit visuel, d’autres s’inquiètent et pensent que certains conducteurs pourraient être perdus.

Free : le problème de débit bridé a enfin été résolu

Il aura fallu patienter cinq semaines pour que Free corrige le bug du débit bridé aux alentours de 500 Mb/s sur ses box Internet. De nombreux témoignages s’étaient accumulées au fil des semaines, les utilisateurs étant parfois dans l’incapacité de regarder des vidéos sur YouTube par exemple. Le problème a finalement été résolu par Free qui, via la mise à jour 4.5.8 du firmware, a enfin annulé le bridage du débit à 500 Mb/s.

Elon Musk s’attire les foudres de Twitter

Après avoir mis en pause le rachat de Twitter, Elon Musk fait encore parler de lui en dévoilant sa méthode de calculs pour vérifier le nombre de faux compte sur le réseau social. Twitter n’a pas apprécié cette démarche et accuse le milliardaire d’avoir violé certains accords de confidentialité. Reste à savoir si la situation pourra à l’avenir s’améliorer ou si nous devons nous attendre à d’autre coups de théâtre.

La dernière mise à jour de Windows 11 provoque un bug

Les témoignages sur Reddit se multiplient suite à la dernière mise à jour de sécurité de Windows 11 déployée le 10 mai dernier. En effet, depuis l’installation de la version KB5013943, le fameux écran bleu d’erreur fait son grand retour, au grand dam des utilisateurs, qui n’ont parfois même pas le temps de lire le message d’erreur. Si vous faites partie des victimes de ce bug, sachez qu’il existe une solution temporaire que l’on vous décrit en détail dans notre actu.

Les fourmis provoquent une panne massive chez Linky

Comme chaque année, les compteurs Linky ont été la cible des fourmis. Un technicien Enedis s’est exprimé sur le sujet suite à une intervention, expliquant que « les insectes raffolent d’un composant du compteur Linky ». Le gestionnaire du réseau électrique affirme qu’environ un million de compteurs disjonctent ou tombent en panne à cause des fourmis chaque année. Cela étant dit, ce problème n’est pas grave et suite à la panne, il suffira au technicien de remplacer le compteur endommagé par une version dotée d'une protection de ses cartes électroniques afin d’éviter d’attirer les fourmis.

Nos tests de la semaine

Honor tire son épingle du jeu avec le Magic4 Pro

Outre une légère tendance à chauffer, une autonomie perfectible et une absence d’autofocus avec le capteur panoramique le Magic4 Pro est un excellent smartphone haut de gamme. Lors de notre test, nous avons été conquis par son design original, la qualité de ses matériaux, le double haut-parleur puissant ou encore l’excellente reconnaissance faciale 3D. Le Magic4 Pro est également un bon photophone et offre une recharge très rapide, avec ou sans fil.

Sony Linkbuds S : un rapport qualité/prix très correct

Outre un design élégant, les Linkbuds sont parfaits si vous cherchez des écouteurs de qualité à moins de 200 euros. La qualité audio est bonne, la réduction de bruit est efficace et l’autonomie est satisfaisante, à condition de ne pas activer le LDAC. On apprécie la sensibilité de la surface tactile mais l’on regrette que la personnalisation des contrôles ne soit pas si simple.

OnePlus Nord 2T 5G : un smartphone (presque) haut de gamme à moins de 500 euros

OnePlus relève le défi de proposer un smartphone d’excellente facture à moins de 500 euros. Avec son design impeccable digne d’un haut de gamme, sa surcouche fluide, son processeur ultra puissant, son excellente autonomie et sa recharge très rapide, le Nord 2T 5G vous assure une expérience premium. Seules ombres au tableau, on regrette l’absence de port microSD et de certification IP68 et il est vrai que l’écran limité à 90 Hz aurait pu être mieux calibré.

