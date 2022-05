Elon Musk a perdu 10 milliards d’euros suite aux accusations d’agression sexuelle

Les investisseurs font de moins en moins confiance à Elon Musk. La récente accusation d’agression sexuelle a fait fondre la fortune de l’homme d’affaires de 10 milliards de dollars. Mais, en réalité, celle-ci est en mauvaise posture depuis le début de l’année, et n’a fait que plonger encore plus rapidement depuis la tentative de rachat houleuse de Twitter.

Vendredi dernier, nous apprenions qu’une hôtesse de l’air travaillant pour SpaceX a porté plainte en 2016 contre Elon Musk pour agression sexuelle. Cette dernière affirme que le milliardaire lui aurait exposé son pénis durant un massage, en plus de lui proposer de lui acheter un cheval en échange de faveurs sexuelles. Pour étouffer l’affaire, l’entreprise aurait versé 250 000 dollars à la victime.

Pour l’heure, il est encore difficile de prédire où mènera cette affaire. Ce qui est certain en revanche, c’est que celle-ci a grandement refroidi les investisseurs. En un seul jour, Elon Musk a vu sa fortune fondre d’un peu plus de 10 milliards de dollars. Alors que l’homme d’affaires valait 212 milliards de dollars jeudi dernier, il ne valait plus que 201 milliards le lendemain.

Accusé d’agression sexuelle, Elon Musk perd une somme colossale

Avec ses 15 % de parts, c’est le cours de Tesla en Bourse qui fait le plus de dégâts au portefeuille d’Elon Musk. En effet, la firme a vu sa valeur chuter de 6,4 % au cours de la journée de vendredi. On se rappelle également du sondage posté sur Twitter par le milliardaire qui a lui a valu de perdre 35 milliards de dollars.

Si cette accusation enfonce indéniablement le clou, il apparaît que la situation est déjà en berne depuis plusieurs mois. Selon Bloomberg, Elon Musk aurait déjà perdu 69 milliards de dollars depuis l’année dernière, là encore en grande partie suite à la dévalorisation progressive de l’action de Tesla.

Comme on pouvait s’y attendre, les frasques de l’homme d’affaires à l’encontre de Twitter ne sont pas d’une grande aide. À l’annonce du rachat, le cours de Tesla a baissé une première fois de 12 %, et la situation houleuse dans laquelle la transaction se trouve actuellement risque d’aggraver encore plus le phénomène.