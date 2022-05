Windows 11 : la dernière mise à jour provoque des écrans bleus de la mort à répétition, voici la solution

Vous rencontrez des écrans bleus de la mort depuis que vous avez installé la dernière mise à jour de Windows 11 ? Vous n’êtes pas le seul. La version KB5013943 du système d’exploitation entre en conflit avec les pilotes de certains antivirus chez de nombreux utilisateurs. Heureusement, il existe une solution temporaire en attendant que Microsoft déploie un patch correctif.

On le pensait disparu de Windows 11 (à ceci près qu’il était simplement devenu noir) mais finalement, le mythique écran bleu est bel et bien présent sur Windows 11, pour le meilleur et pour le pire. Ce fameux écran d’erreur peut être la conséquence de multiples bugs en tout genre mais généralement, il est le résultat d’un conflit entre des fichiers système et certaines applications ou processus. Il arrive ainsi qu’une mise à jour génère des problèmes avec certains pilotes.

Si tel est le cas, ce n’est généralement pas bien grave, puisqu’il suffit d’attendre que Microsoft déploie un correctif pour voir le souci disparaître. Mais pendant ce temps, le bug peut s’avérer particulièrement agaçant. Certains utilisateurs en font actuellement la désagréable expérience. Sur Reddit, les témoignages concernant la dernière mise à jour de Windows 11 se multiplient : depuis l’installation de la version KB5013943, des écrans bleus de la mort apparaissent subitement.

Voici comment empêcher les écrans de la mort sur la dernière version de Windows 11

Pour rappel, KB5013943 est une mise à jour de sécurité déployée le 10 mai dernier, ce qui veut donc dire que certains utilisateurs n’ont pas eu d’autres choix que de l’installer. Toutefois, cette dernière semble causer plus de bugs qu’elle n’en corrige. Pire encore, l’écran bleu de la mort n’apparaît parfois que pendant une seconde, ce qui rend impossible la lecture du message d’erreur qui s’affiche.

Sur le même sujet — Windows 10 : un bug provoque un écran bleu de la mort, n’allez pas dans ce dossier !

Il semblerait néanmoins que le problème soit causé par un conflit entre la mise à jour et les pilotes de certains antivirus. Sophos, l’un d’entre eux, a confirmé que son logiciel pouvait être à l’origine du bug. La firme a par ailleurs publié une solution temporaire qui empêche le crash de Windows 11. La voici :

Rendez-vous dans les Paramètres de Windows 11 puis dans la section Windows Update

puis dans la section Dans la section Interrompre les mises à jour , ouvrez le menu déroulant et sélectionnez Suspendre pour 1 semaine

, ouvrez le menu déroulant et sélectionnez Ouvrez ensuite le Panneau de configuration

Naviguez dans Programmes et fonctionnalités

Cliquez sur Afficher les mises à jour installées

Dans la nouvelle fenêtre, recherchez KB5013943

Faites un clic droit dessus et sélectionnez Désinstaller

Source : Windows Latest