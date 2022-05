Le compteur Linky est ravagé par les fourmis, Bill Gates snobe le Surface Duo 2, le récap

Le compteur connecté Linky attire les fourmis. D'après Enedis, un million de compteurs électriques tombent en panne tous les ans à cause des insectes. En parallèle, nous avons découvert que Bill Gates utilise un smartphone pliable au quotidien. Mais il ne s'agit pas du Surface Duo 2 de Microsoft. Enfin, une mise à jour bienvenue a été déployée sur Google Photos.

Trop occupé à découvrir les dernières nouveautés sorties sur Netflix ce week-end, ou à revoir la saga Star Wars en prévision de l'arrivée d'Obi-Wan Kenobi sur Disney+, vous n'avez pas trouvé le temps de suivre l'actualité en notre compagnie. Pas de panique chers lecteurs, on vous résume tout ce qu'il s'est passé hier.

Les compteurs Linky sont la cible des fourmis

D'après Enedis, 1 million de compteurs Linky tombent en panne à cause des fourmis tous les ans en France. Apparemment, un des composants utilisés dans le compteur attire les insectes. On y trouve en effet une substance à base d’amidon. Une fois à l'intérieur du boîtier, elles provoquent un court-circuit. De nombreux clients ont récemment rencontré des problèmes avec Linky à cause d'une invasion de fourmis. En cas de soucis, Enedis s'engage à installer un compteur équipé d'une protection dédiée.

Bill Gates n'utilise pas le Surface Duo 2, il préfère un autre smartphone pliable

Il y a quelques jours, Bill Gates a révélé quel smartphone il utilise au quotidien lors d'une session AMA (Ask Me Anything) ou “Demandez-moi ce que vous voulez” sur Reddit. Le fondateur de Microsoft a apparemment snobé le smartphone pliable de sa firme, le Surface Duo 2. Le milliardaire a préféré se munir d'un Galaxy Z Fold 3 de Samsung.

Google Photos se met à jour avec une fonctionnalité ultra pratique

Grâce à une mise à jour attendue de longue date, Google Photos permet désormais de supprimer une photo directement à partir d’un album. Concrètement, vous pouvez maintenant vous rendre dans un album, sélectionner le cliché indésirable puis le supprimer. Jusqu'ici, vous pouviez uniquement supprimer la photo de l’album mais pour l’effacer définitivement, il fallait impérativement se rendre dans le flux principal de l'application.

