Twitter change de nom, la carte vitale numérique débarque dans certains départements français, c’est le récap’ de la semaine

X prend le relais de Twitter, certains heureux élus peuvent désormais profiter de la carte vitale numérique, une nouvelle barre latérale très pratique dans Google Maps, c’est le récap’ de la semaine.

Pourrions-nous un jour aller sur Mars en deux mois ? C’est ce sur quoi travaille l’entreprise Pulsar Fusion. Alors que certains départements français peuvent prétendre au téléchargement de la carte vitale numérique, les premiers benchmarks des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 commencent à apparaître sur la toile. Si vous utilisez Google Maps sur Android Auto, vous serez ravi de découvrir la nouvelle barre latérale qui vous permettra d’accéder à certains boutons directement depuis l’interface.

Dites Adieu au nom « Twitter », X arrive !

L’ancien PDG de Twitter vient d’annoncer officiellement que le nom du réseau allait disparaitre, au profit de X. Ce nom n’est pas sans rappeler x.com, mais aussi SpaceX ou le Model X de Tesla. Avec X, Elon Musk souhaite développer une application « tout-en-un » qui regroupera des services de réseau social, de messageries vocales et textuelles, de partage de location, de photos, de vidéos ou encore de paiement mobile.

Lire : Twitter devient X, Elon Musk enterre définitivement l’oiseau bleu

Pulsar Fusion créé un nouveau type de moteur révolutionnaire

Pulsar Fusion, l’entreprise spécialisée dans la conception de moteurs à fusion nucléaire, travaille actuellement à la création d’un moteur révolutionnaire qui permettrait d’envoyer des gens sur Mars en seulement 2 mois. La société travaille sur ce système de propulsion depuis 10 ans. Pulsar Fusion prévoit de tester son nouveau moteur dès l’an prochain.

Lire : De la Terre à Mars en 60 jours, ce moteur de fusée révolutionnaire en serait capable

Découvrez comment profiter de la carte vitale numérique

La carte vitale numérique débarque enfin sur nos smartphones. L’application, encore en version bêta, est désormais disponible sur iOS et Android dans certains départements français. Pour être éligible, il vous faut habiter dans l’un de ces départements, avoir plus de 16 ans et être bien sûr affilié à la MSA, la MGEN ou l’Assurance Maladie. Rendez-vous dans notre actu pour découvrir la marche suivre pour activer votre compte.

Lire : La carte vitale numérique arrive sur Android et iOS, comment en profiter

On fait le point sur les benchmarks des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5

À quelques jours de leur lancement officiel, Geekbench 5, Geekbench 6, AnTuTu, GFXBench et 3DMark ont mesuré les performances des Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5. Les premiers benchmarks révèlent que les nouveaux smartphones pliables de Samsung devraient séduire les consommateurs grâce à leur grande puissance. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu pour connaître les résultats exacts des tests.

Lire : Les Galaxy Z Fold 5 et Z Flip 5 dévoilent déjà leurs premiers benchmarks, voici les résultats

Google Maps sur Android Auto devient encore plus pratique

Une nouvelle fonctionnalité débarque sur Google Maps et améliorera l’expérience de conduite des automobilistes. En effet, une nouvelle barre latérale permettra aux utilisateurs d’accéder à tous les boutons essentiels directement depuis l’interface. On y retrouvera la boussole, le zoom sur la carte, la navigation vocale ou encore le bouton Paramètres.

Lire : Android Auto : Google Maps se dote d’une nouvelle barre latérale encore plus pratique

Nos tests de la semaine

Acer Predator Helios 16 : la machine gamer du moment

Ce notebook est un monstre de puissance qui saura vous séduire grâce à son joli design et sa finition impeccable. On adore son écran lumineux et réactif, ainsi que son grand clavier rétroéclairé. Pour un PC gamer, l’autonomie est très bonne et le système de refroidissement est impressionnant. Attention, le bloc de chargeur est encombrant et lourd et les ventilateurs font du bruit à pleine puissance. On regrette l’absence de woofer. Outre ces quelques défauts, c’est un PC parfait pour les gamers mais également pour les créatifs numériques.

Lire : Test Acer Predator Helios 16 : la puissance… et le souffle de Godzilla

Huawei Watch 4 Pro : une montre connectée imparfaite mais séduisante

Le design de la Huawei Watch 4 Pro pourrait diviser car c’est une montre imposante, toutefois tout le monde devrait s’accorder pour dire que Huawei a misé sur des matériaux haut de gamme. Lors de notre test, nous avons apprécié son grand écran Amoled, sa navigation rapide et fluide, ses fonctions de suivi et son autonomie satisfaisante. Parmi les défauts qui nous ont gênés, on peut citer les reflets de l’écran par temps lumineux, les fonctions inaccessibles sous Android et iOS ou encore la compréhension de l’assistant Celia à améliorer.

Lire : Test Huawei Watch 4 Pro : la montre connectée de tous les superlatifs en ferait-elle trop ?