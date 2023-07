Twitter devient X, Elon Musk enterre définitivement l’oiseau bleu

Ça y est, c’est la fin pour Twitter. Le réseau social ne disparaît pas, il va être renommé en X d’ici les prochaines heures. Voici tout ce que ce changement de nom devrait entraîner pour la plateforme contrôlée par Elon Musk.

Après le rachat de Twitter à 44 milliards de dollars par Elon Musk l’année dernière, l’entreprise avait été intégrée à la maison mère X Corp, destinée à accueillir plusieurs des futures entreprises du milliardaire. Elon Musk avait tout de suite annoncé la couleur : l’ambition est de faire de Twitter une application tout-en-un, qui regroupera plusieurs services différents.

Pour cela, Elon Musk avait d’abord laissé entendre que le nom du réseau social serait modifié, et c’est finalement ce que vient d’annoncer officiellement l’ancien PDG. Elon Musk a d’ailleurs déjà trouvé un logo provisoire pour l’entreprise. Il s’agit d’un simple X avec une barre plus épaisse que l’autre. Le logo 𝕏 a été designé par @ajtourville, et avait été utilisé pour la première fois par la société @OfficialXPod, qui n’est aujourd’hui plus en activité.

Pourquoi Twitter va-t-il s’appeler X ?

Twitter va donc devenir « X », un nom hérité de x.com. Pour rappel, il s’agissait d’une banque en ligne cofondée par Elon Musk, Harris Fricker, Christopher Payne et Ed Ho en 1999, mais celle-ci était finalement devenue Paypal après la fusion avec Confinity.

« X » fait partie intégrante de la vie d’Elon Musk. On retrouve la lettre dans SpaceX, dans le nom du SUV haut de gamme de Tesla, le Model X. Il est même présent dans le nom d’un de ses enfants : X Æ A-12, et représente la variable inconnue.

Depuis, Elon Musk était toujours le propriétaire du nom de domaine x.com, sur lequel on pouvait jusqu’à présent apercevoir un simple « x » sur une page blanche. Désormais, lorsque vous vous rendez sur x.com, vous êtes redirigés sur Twitter, et on s’attend à ce que cette nouvelle adresse remplace progressivement twitter.com au cours des prochains jours.

Musk aurait également envoyé un courriel hier soir aux employés de Twitter pour leur annoncer que l'entreprise deviendrait X et que c'était la dernière fois qu'il envoyait un courriel à partir d'une adresse Twitter, selon une publication sur Threads de la rédactrice en chef de Platformer, Zoe Schiffer.

Linda Yaccarino, la PDG de Twitter, a annoncé sur son compte personnel que X était amené à devenir « l'état futur de l'interactivité illimitée – centrée sur l'audio, la vidéo, la messagerie, les paiements et la banque – créant un marché mondial pour les idées, les biens, les services et les opportunités. Alimenté par l'IA, X nous connectera tous d'une manière que nous commençons à peine à imaginer ».

Avec X, Elon Musk compte créer une application « tout-en-un », destinée à rivaliser avec WeChat. Pour ceux qui ne connaissent pas cette application signée Tencent incontournable en Chine, elle regroupe des services de messagerie textuelle, de messagerie vocale, de réseau social, de vidéoconférence, de jeux vidéo, de paiement mobile, de partage de photos et de vidéos et de partage de localisation. Elle est utilisée chaque mois par plus d’un milliard de chinois, car elle regroupe tout ce dont les internautes ont besoin au quotidien. Si Elon Musk parvient bien à créer une application aussi ambitieuse, elle pourrait bien mettre à mal la domination de Meta sur ce marché.

Le changement de nom de Twitter divise les internautes

Comme souvent avec les déclarations d’Elon Musk, celle-ci n’a pas manqué de diviser les internautes. La plupart estiment que renommer Twitter est une grosse erreur, car l’oiseau bleu est devenu une véritable référence sur Internet. Aujourd’hui, des termes tels que « tweet », « tweeter » ou « retweet » sont progressivement rentrés dans le langage courant des internautes, et on voit mal ce qui pourrait les remplacer. La question s’était d’ailleurs aussi posée à la sortie de Threads, le concurrent de Meta.

D'autres internautes se plaignent également que le nom “X” fait penser à un site pornographique, et assurent déjà qu'ils continueront de dire “Twitter” pendant encore longtemps. Il reste maintenant à voir si le nouveau nom de l'application d'Elon Musk arrivera ou non rapidement à s'imposer dans les esprits. Pour l'instant, à l'heure où nous écrivons ces lignes, le logo de l'application n'a pas encore changé, mais l'oiseau bleu va bien disparaître très rapidement. Le compte officiel de Twitter a lui déjà adopté le nom “X” ainsi que le nouveau logo.