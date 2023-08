L’iPhone 15 s’annonce révolutionnaire, une fonctionnalité de base de Windows 11 détraquée, c’est le récap

L'iPhone 15 s'annonce comme une petite révolution dans le monde des iPhone, une fonctionnalité basique et essentielle de Windows 11 est cassée, la puissance hallucinante du Snapdragon 8 Gen 3 sur le Galaxy S24 Plus, c'est le récap des actualités du lundi 31 juillet 2023.

Quoi de neuf dans l'univers Android et du High-Tech sur Phonandroid ce lundi 31 juillet 2023 ? Tout d'abord, nous avons évoqué dans nos colonnes cette histoire amusante de cette Tesla Model Y qui a provoqué un scandale dans une petite ville américaine. La cause ? Une recharge à l'improviste sur une prise publique qui n'a pas vraiment plus aux habitants et surtout au journal local !

Dans un tout autre domaine, nous avons également abordé la dernière mise à jour bêta du software de la PS5. Grâce à cette update, la console de Sony prend enfin en charge les équipements audio compatibles Dolby Atmos, tandis que la capacité de stockage maximale via des SSD est doublée, passant de 4 To à 8 To.

Dans le reste de l'actu, il a été question aussi de l'Apple Watch Ultra 2. En effet, la prochaine montre connectée d'Apple devrait être plus chère que la précédente. Pourquoi cela ? L'utilisation d'un alliage en titane pour le corps de la toquante à la place de métal inoxydable. En employant ce matériau, la marque à la pomme réduirait le poids sur la balance de l'Apple Watch Ultra 2… tout en augmentant fatalement le coût de production et le prix. Mais sans plus attendre, voyons ensemble les trois informations à retenir de ce lundi 31 juillet 2023.

L'iPhone 15 sera une petite révolution chez Apple

D'après Mark Gurman, journaliste renommé de Bloomberg, l'iPhone 15 embarquera une foule d'améliorations et de modifications. Pêle-mêle, la prochaine génération des smartphones Apple sera la première à passer en USB-C, tandis que les écrans des modèles Pro seront sans bord. En outre, les versions Premium seront équipées de la nouvelle puce A17, plus rapide et plus économe en énergie.

Une fonctionnalité basique de Windows 11 totalement cassée

Des centaines d'utilisateurs de Windows 11 et 10 font état d'un bug plutôt ennuyeux. Pour une raison inconnue, la fonctionnalité “Mettre à jour et arrêter” ne fonctionne plus sur leur appareil. A la place, le PC redémarre au lieu de s'éteindre. Un ancien développeur de chez Microsoft avance deux hypothèses pour expliquer le problème.

La puissance impressionnante du Snapdragon 8 Gen 3

Attendu pour 2024, le Samsung Galaxy S24 Plus vient de donner un avant-goût de la puissance de son SoC dans un récent benchmark. L'occasion de constater les performances de haut vol du Snapdragon 8 Gen 3, la dernière puce de Qualcomm qui équipera les smartphones du constructeur sud-coréen.

