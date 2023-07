De la Terre à Mars en 60 jours, ce moteur de fusée révolutionnaire en serait capable

L'entreprise Pulsar Fusion, qui travaille sur la conception de moteurs à fusion nucléaire, a créé une chambre de fusion qui pourrait devenir un nouveau type de moteur révolutionnaire. Il permettrait de relier la Terre à Mars en à peine 2 mois.

Si on lance une fusée depuis la Terre et qu'on vise la planète Mars, le voyage durera environ 6 mois. C'est faisable aujourd'hui, mais trop long pour envoyer des humains. Après autant de temps en apesanteur, ils risquent d'être trop faibles musculairement à l'arrivée et pourraient même de pas pouvoir marcher. Pour aller plus vite, il faut un nouveau système de propulsion. C'est justement ce sur quoi travaille Pulsar Fusion depuis 10 ans. Ils viennent de mettre au point une chambre de fusion nucléaire de 8 mètres de long.

Mais pour quoi faire ? Ce nouveau type de moteur vise la propulsion d'une fusée à au moins 300 km par seconde, soit 1 % de la vitesse de la lumière. À titre de comparaison, le PDG de Pulsar Fusion Richard Dinan précise que les “moteurs satellites actuels que nous fabriquons […] produisent jusqu'à 40 km par seconde en vitesse d'échappement”. L'objectif est donc de multiplier cela par 10 environ. Pour y parvenir, la chambre construite mise sur un réacteur à fusion compact.

Un moteur à fusion nucléaire pour atteindre Mars en 2 mois

L'idée principale, c'est de supprimer totalement ou presque la nécessité d'embarquer du carburant. Pour cela, le réacteur fait en sorte que les particules chargées ne soient pas converties en électricité, mais poussent directement le vaisseau. Lors de l'opération, la température au sein de la chambre de fusion atteint des centaines de millions de degrés. C'est plus chaud que le cœur du soleil. Sachant cela, on comprend facilement le défi majeur : contrôler la réaction nucléaire de manière continue, en la confinant dans l'espace réduit du moteur.

Les scientifiques arrivent aujourd'hui à atteindre les températures de fusion nucléaire, mais pas encore à contenir la réaction. Pulsar Fusion y travaille et compte tester son moteur l'an prochain. Si les essais sont concluants, d'autres seront effectués en orbite en 2027. En attendant cette avancée technologique révolutionnaire, il faudra se “contenter” du nouveau moteur au méthane liquide et à l'oxygène utilisé avec succès par la Chine. La fusée Startship de SpaceX a le même, mais elle a connu moins de réussite.

