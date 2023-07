La carte vitale numérique arrive sur Android et iOS, comment en profiter

On l’attendait depuis plusieurs mois, la carte vitale numérique commence enfin à faire son arrive sur smartphone. L’application est en effet disponible en bêta sur Android et iOS dans certains départements français. On vous explique comment l’installer et comment elle fonctionne.

On l’attendait pour cette année, c’est désormais chose faite. L’État continue sur sa lancée de numériser tous nos documents administratifs en s’attaquant aujourd’hui à la carte vitale. Après des mois de tests et de préparation, l’application officielle est désormais disponible sur Android et iOS. Toutefois, il ne s’agit pas encore du lancement officiel, mais d’une nouvelle étape dans son développement.

Pour l’heure en effet, seuls quelques départements français peuvent prétendre au téléchargement de l’application. Les heureux élus peuvent donc découvrir un fonctionnement très simple pour ce qui se veut être une alternative à la carte vitale classique, plutôt qu’une véritable remplaçante. D’autant que les professionnels de santé doivent être équipés du bon équipement pour lire cette nouvelle version.

Comment installer et configurer la carte vitale numérique

Avant toute chose, il faut s’assurer que vous respectiez certaines conditions pour être éligible à la carte vitale numérique. Les voici :

Vous devez résider dans l’un des départements suivants : Alpes-Maritimes (06) Loire-Atlantique (44) Puy-de-Dôme (63) Bas-Rhin (67) Rhône (69) Saône-et-Loire (71) Sarthe (72) Seine-Maritime (76)

Vous devez avoir plus de 16 ans

Vous devez être affilié à l’Assurance Maladie, la MSA ou la MGEN

Si vous respectez tous ces critères, félicitations ! Vous pouvez dès à présent télécharger la version bêta de l’application Carte Vitale. Il ne vous reste plus qu’à configurer votre compte. Voici tout ce qu’il faut faire :

Vous devez fournir une pièce d’identité : carte d’identité, passeport ou titre de séjour

Scannez votre carte vitale ou entrez votre numéro de sécurité sociale

ou entrez votre Envoyez une demande d’activation

Une fois toutes ces étapes remplies, il ne vous reste plus qu’à attendre que la version numérisée de votre carte vitale arrive sur votre smartphone. Lorsque cela sera le cas, vous pourrez l’utiliser chez un professionnel de santé, de la même manière que vous présenteriez votre carte vitale physique. Attention cependant, il se peut que le processus ne soit pas possible partout.

En effet, le praticien en question devra être muni d’un appareil capable de se connecter à votre smartphone via technologie NFC ou, à défaut, de lire un QR code qui s’affiche à votre écran. Si tel est le cas, alors rien ne devrait fondamentalement changer pour vous par rapport à la carte vitale classique. Il vous suffira de présenter votre smartphone pour que le remboursement se fasse de lui-même quelques jours plus tard.

En cela, la carte vitale numérique n’est pas vouée à remplacer sa grande sœur — du moins pour le moment. Reste que l’application offre quelques avantages non négligeables à son utilisateur, notamment un historique de toutes les dépenses de santé effectuées, ce qui vous permettra de suivre vos remboursements en temps réel. Cerise sur le gâteau, votre smartphone n’aura nullement besoin d’être connecté à Internet pour que l’application fonctionne correctement.

Pour l’heure, les tests sont prévus pour durer plusieurs mois. L’ensemble du territoire devrait pouvoir télécharger l’application dès l’année prochaine, sans que l’on ait pour le moment de date précise.

Téléchargez l’application Carte Vitale sur Android