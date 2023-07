Test Huawei Watch 4 Pro : la montre connectée de tous les superlatifs en ferait-elle trop ?

Deux ans après le lancement de son OS maison Harmony, Huawei renouvelle sa gamme de montre connectée. Dans sa version la plus haut de gamme, la Watch 4 Pro promet le meilleur du monde connecté dans un design avant-gardiste. Est-ce le modèle ultime ? Réponse dans ce test complet.

Au début de l’été 2021, Huawei inaugurait son système d’exploitation pour objets connectés, Harmony OS, avec le lancement de sa gamme premium Watch 3. L’abandon définitif des montres sous WearOS était acté, suite à la guerre commerciale qui oppose d’ailleurs toujours la Chine aux États-Unis. Pas facile de se passer de Google, mais le constructeur a su, au fil des modèles, démontrer sa capacité à rebondir en créant et en faisant évoluer son propre système d'exploitation. Et l'écosystème qui va avec.

En 2023, la gamme phare de montres Huawei se renouvelle donc avec le lancement récent des Watch 4 Series qui font tourner la toute dernière version d'Harmony OS, numérotée 3.1. Ce sont très certainement à ce jour les modèles les plus aboutis de la marque. Ils s’inspirent en termes de design de la montre de plongée Ultimate, réunissent les meilleures fonctions de Huawei et embarquent ses toutes dernières nouveautés. La gamme comprend la Watch4 (46 mm) et la Watch4 Pro (48 mm).

Nous avons testé le modèle Watch 4 Pro dans sa déclinaison la plus coûteuse, baptisée « Elite Argent » qui inclut un bracelet en titane. La vie sans Google s’annonce-t-elle sous un jour radieux ? Voici ce que nous avons pensé de la Huawei Watch 4 Pro.

PRIX ET DISPONIBILITÉ

Dévoilées en Allemagne en mai dernier, les montres connectées Watch 4 sont en vente sur le site de Huawei et chez quelques revendeurs, comme Amazon, depuis la mi-juin. Les deux modèles principaux, la Watch 4 et la Watch 4 Pro diffèrent essentiellement par leurs dimensions et la capacité de leur batterie. La première, qui est aussi la plus compacte, est proposée dans un boîtier de 46 mm, tandis que notre Watch 4 Pro de test dispose d’un boîtier de 48 mm. La Watch 4 est uniquement commercialisée avec un bracelet en fluoroélastomère, tandis que la Pro se décline avec plusieurs bracelets de différentes matières. C’est cette dernière version que nous avons reçue pour évaluation.

Voici les tarifs des différents modèles :

Huawei Watch 4 46 mm Active Noir (bracelet en fluoroélastomère) : 449,99 euros

Huawei Watch 4 Pro 48 mm Classic Marron (bracelet en cuir) : 549,99 euros

Huawei Watch 4 Pro 48 mm Bleu (boîtier bleu, bracelet en filets de pêche recyclés) : 549,99 euros

Huawei Watch 4 Pro 48 mm Elite Argent (bracelet en titane) : 649,99 euros

Pour tout achat de l’un des modèles Watch 4 Series, les écouteurs intra-auriculaires FreeBuds 5i de Huawei, d’une valeur de 79,99 euros, sont offerts. Indispensables pour la pratique d’activités sportives, des bracelets 22 mm en fluoroélastomère ou nylon sont aussi proposés à des tarifs promotionnels, respectivement de de 5,99 et 9,99 euros, pour l’achat d’une Watch 4 Series.

La Watch 4 Pro nous a été livrée dans son packaging commercial, qui comme d’habitude adopte un look élégant. Il renferme la montre et son bracelet en titane accompagnés de quelques maillons supplémentaires pour les poignets les plus larges. On y trouve aussi la mini station de charge sans fil USB qui n’a pas foncièrement changé en termes de design depuis la Watch GT 2 de 2020. Il n’y a toujours pas d’adaptateur secteur inclus. Il faut utiliser celui de son smartphone à condition qu’il accepte les embouts de type USB-A, ce qui devient rare en 2023.

Enfin, Huawei continue de glisser dans la boîte un guide de démarrage rapide et une carte avec un QR code qui permet aux utilisateurs d’un smartphone Android d’installer l’appli incontournable Huawei Santé. Cette dernière n’est en effet plus disponible sur le store de Google, mais dans l’AppGallery de Huawei, préinstallée sur le dernier P60 Pro, par exemple.

FICHE TECHNIQUE

Huawei Watch 4 Pro (48 mm) Dimensions 47,6 x 47,6 x 12.9 mm Poids 65 grammes (hors bracelet) Écran 1,5 pouce AMOLED LTPO Définition 466 x 466 pixels Résolution 326 pixels par pouce Système Harmony OS 3.1 Connectivité Wi-Fi 2,4 Ghz, eSIM (4G), Bluetooth 5.2 + BLE, NFC, GPS Capteurs Accéléromètre, gyroscope, boussole, capteur optique de fréquence cardiaque, capteur de lumière ambiante, baromètre, capteur de température, capteur ECG, capteur de profondeur, capteur de saturation en oxygène du sang (SpO2). Processeur Qualcomm Snapdragon W5 SW5100 RAM 2 Go Stockage 32 Go Compatibilité Android 6.0, iOS 13.0 ou version ultérieure Étanchéité 5 ATM (jusqu’à 30 m.) Audio Microphone et haut-parleur Batterie 800 mAh Autonomie annoncée 4,5 jours (jusqu’à 21 jours en mode autonomie de batterie ultra longue) Recharge sans fil Oui Matériaux Boîtier en titane de qualité aérospatiale

Écran en verre saphir sphérique

Bracelet en titane

Plus petite, plus fine et plus légère (46,2 mm de diamètre, 10,9 mm d’épaisseur pour 48 grammes. hors bracelet), la Watch 4 conviendra mieux aux poignets les plus fins. Le port de la Watch4 Pro reste cependant envisageable avec une taille de bracelet réglable de 140 à 210 mm.

Ôter ou ajouter quelques maillons est une opération simple qui ne nécessite pas le passage par une bijouterie, Huawei a bien fait les choses de ce point de vue. Les deux montres Watch 4 et Watch 4 Pro offrent les mêmes fonctionnalités, mais avec le modèle Watch 4 équipé d’une batterie de 530 mAh. Vous perdez alors environ 1,5 jour d'autonomie. Du point de vue du design, le boîtier est en acier inoxydable et l’écran n’est pas sphérique, mais plus plat et vous n’avez qu’un bracelet en élastomère.

UN DESIGN À LA FOIS LUXUEUX ET FUTURISTE

La Watch 4 Pro compte parmi les plus grands modèles de montre connectée, loin cependant derrière l’Apple Watch Ultra. Son écran géant de 1,5 pouce n’est pourtant pas tout à fait une nouveauté puisque la Watch Ultimate, la montre de plongée de Huawei, a inauguré cette large diagonale en avril dernier. La Watch 4 Pro présente l’avantage d’un boîtier tout aussi éblouissant et robuste, en titane de qualité aérospatiale, mais un peu plus compact, fin et léger.

Au-delà de cette conception premium, l’écran légèrement bombé de la Watch 4 Pro attire immédiatement le regard. D’autant plus que les bordures de cet écran ont été affinées pour laisser plus de place à l’affichage. Face à la Watch 3 Pro de 2021, l’évolution est spectaculaire. Elle était plus épaisse, un peu plus large et plus lourde et ne disposait que d’un écran de 1,43 pouce.

En 2023, le côté bombé apporte une touche de futurisme, surtout si on sélectionne comme cadran celui de la planète Terre (par défaut) ou toute autre planète/satellite disponible au sein d’un large éventail de cadrans. Tout le monde n’aimera pas ce côté un peu tape-à-l’œil, mais les jolies courbes et la texture mate du boîtier rattrapent le coup.

Deux boutons ornent le côté droit : la couronne en haut, rotative et cliquable, véritable aide à la navigation, et le bouton du bas (paramétrable) qui donne accès à Celia, l’assistant intelligent, et à une nouvelle barre de raccourcis.

Le bracelet argenté, en titane, offre un système de fermeture pratique, de beaux maillons qu’on peut déclipser facilement pour ajuster sa taille. Il offre toutefois une connotation assez masculine et porte le poids de l’ensemble à plus de 100 grammes. Cela pèse un peu autour du poignet, surtout pendant la nuit, et ce n’est pas forcément agréable pendant une session de sport intensive.

Avec toutes les fonctions de suivi de santé et d’activités de la Watch Pro, ne la porter qu’en journée en mode « lifestyle » serait un peu dommage. Chacun verra en fonction de ses habitudes, la montre étant déclinée en plusieurs versions de bracelets, qui plus est interchangeables.

UN GRAND ÉCRAN HAUTEMENT PERSONNALISABLE

Comme nous l’évoquions précédemment, avec une diagonale de 1,5 pouce, l’écran de la Watch Pro 4 est immense. Doté d’une bonne luminosité, il s’avère particulièrement pratique pour consulter ses messages et ses données de suivi sans devoir faire appel au smartphone. Il bénéficie de plus des meilleures technologies du moment comme l’AMOLED qui allie des couleurs vives à un contraste absolu. Dommage que la forme bombée de cet écran soit particulièrement sujette aux reflets en extérieur, cela gâche un peu l’expérience.

En verre saphir, il devrait être, en revanche, bien protégé contre les potentielles rayures. Si Huawei a affiné les bordures de cet écran, on reste toutefois encore loin du cadran borderless. Mais comme ces bordures accueillent les index qui marquent les heures et les minutes, l’effet waouh est bien là.

Bien réactif, cet écran peut entièrement être personnalisé, que ce soit au niveau du choix du cadran qui pourra imiter celui d’une montre traditionnelle ou au contraire offrir un style futuriste ou bien encore afficher un maximum de données du quotidien. Certains d’entre eux peuvent même faire l’objet d’une personnalisation supplémentaire en termes de couleur ou de motifs.

Les deux types de lanceur sont toujours disponibles avec un affichage des applications sous forme de liste ou de grille. Cette dernière privilégiant plutôt l’effet de style que la praticité puisque les noms des applis ne sont pas indiqués. Mais Huawei va encore plus loin en termes de personnalisation. On découvre de nouveaux widgets multi-données et surtout une barre d'accès rapide dans laquelle on peut placer ses 3 applications préférées (par défaut on trouve Téléphone, Panorama Santé et Entraînement).

On y accède d’une simple pression sur le bouton bas (une pression longue lançant l’assistant Celia).

Le volet de raccourcis, dévoilé d’un glissement de doigt vers le bas et modifiable, s’est également enrichi, notamment de link+ qui permet d’associer rapidement et facilement des écouteurs à la montre.

Enfin, avec ce grand écran, le multitâche fait une timide apparition sous la forme d’une boule de tâches flottante. On peut ainsi quitter une appli et y revenir en pressant la petite icône qui s’affiche en haut de l’écran.

Pas méga-intuitif, cela ne marche manifestement pas avec toutes les applis, mais il y a de l’idée !

HARMONY OS S’ÉTOFFE, MAIS PEUT ENCORE MIEUX FAIRE

On l’a vu au travers des multiples possibilités de personnalisations d’écran et de raccourcis, Harmony OS, ici dans sa nouvelle version 3.1, a considérablement évolué depuis son lancement en 2021. L’AppGallery directement disponible depuis la montre s’est aussi indiscutablement étoffée, mais reste soumise à des contraintes en l’absence de certaines applis phares.

Le service Spotify, par exemple, est le grand absent du magasin de téléchargement pour ceux qui aiment courir en musique. Qu’importe ! Huawei a trouvé la parade avec l’appli « For Spotify Controller » à installer sur la montre et le téléphone Android (sur lequel elle tourne en tâche de fond). Il est ainsi au moins possible de piloter sa musique depuis la première. Un peu compliqué pour le grand public, mais au moins la solution a le mérite d’exister.

Avec la Watch 4 Pro, il est toujours impossible de répondre à ses notifications de type SMS, alors que répondre à un appel ou en émettre un s’avère possible via la liaison sans-fil établie entre la montre et le téléphone (Wi-Fi + Bluetooth). Sur ce modèle, Huawei gère cette impossibilité en proposant une compatibilité eSIM. En souscrivant un forfait mobile dédié à la montre, vous pourrez non seulement répondre à vos SMS, mais aussi profiter de l’intégralité des fonctions de votre montre, même lorsque votre smartphone est resté à la maison, y compris la navigation à pied ou en vélo grâce à Petal Maps.

La fluidité de navigation et les effets de transitions plaisants restent de mise sur Harmony OS, avec la couronne qui permet de zoomer dézoomer ou de naviguer rapidement d’une appli à une autre. Le système n’est toutefois pas exempt de bugs avec des notifications qui nous sont parvenues plusieurs fois sans raison ou encore l’impossibilité totale de mesurer la souplesse de ses artères.

Fort possible que ce type de problème survienne davantage avec un téléphone Android (qui nous a servi au test) qu’avec un téléphone Huawei sous EMUI. Au moins, la grande majorité des fonctions sont-elles accessibles sur Android, ce qui est malheureusement moins le cas pour les utilisateurs d’iPhone.

Enfin, plus ennuyeux, l’écran plus grand, la connectivité Wi-Fi et cet OS enrichi ont un impact sur l’autonomie assez souvent excellente des montres Huawei. Nous en reparlerons plus loin dans ce test.

LES NOUVELLES APPLICATIONS DE LA WATCH 4 PRO

Les fonctions de suivi de la santé, du sommeil et des activités sportives sont toujours aussi attrayantes chez Huawei, que ce soit depuis la montre et son grand écran ou depuis l’appli toujours aussi bien faite. Sur cette nouvelle Watch 4 Pro, il est possible de profiter d’une centaine d’activités avec sur le running, la gestion d’intervalles ou la mesure du seuil lactique. La nage en piscine ou en eau libre est de la partie, la montre étant étanche jusqu’à 30 mètres. Le bain de mer n’est pas exclu contrairement aux restrictions en vigueur sur d’autres modèles, il faudra juste rincer la montre à l’eau douce ensuite.

En matière de santé, on découvre toutes les dernières applications de Huawei au nombre de 7 : suivi du rythme cardiaque et ECG, mesure du SpO2, de la souplesse des artères, de la température cutanée, du stress, test respiratoire… presque toute la panoplie est là. Il ne manque que le tensiomètre qui reste réservé à la Watch D.

L’innovation vient cette année de « Panorama Santé » qui permet en trois tests rapides de quelques secondes d’obtenir un rapport complet sur les 7 catégories précédemment évoquées. Et au sein de ce test global, la mesure de la souplesse des artères peut bien être mesurée, contrairement au bug rencontré quand on tente un test individuel.

Parmi les nouveautés, il y a aussi la navigation GPS grâce à Petal Maps, exclusivement réservée aux piétons ou aux cyclistes. Une fonction qui prend tout son sens si on souscrit à une offre eSIM, limitée à la 4G, qui permet d’utiliser la montre (et surtout de profiter de toutes ses fonctions, y compris la réponse aux SMS impossible autrement) indépendamment du smartphone.

Bien sûr, il reste possible de répondre à un appel, même si on ne bénéficie pas de la couverture Wi-Fi domestique, grâce à la connexion Bluetooth qui relie la montre au smartphone. Le micro et le haut-parleur offrent des performances plutôt bonnes pour les appels. Assez pratique quand on n’a pas la possibilité de dégainer son téléphone.

Enfin, comme indiqué précédemment, la version 3.1 apporte son lot de nouveautés en termes d’interface et de personnalisations. L’assistant Celia est de la partie, mais la fonction est bien moins efficace qu’un Google Assistant. Cela conviendra largement pour des requêtes simples : la météo du jour, appeler un contact ou lancer une session de sport. Et encore ! Celia semble avoir un mal fou à comprendre les noms propres. Au cœur d’applications comme Petal Maps, cet assistant semble plus réceptif à la langue anglaise que française… Bref Huawei a encore quelques détails à caler. Heureusement pour toutes les requêtes, on peut faire appel à un mini clavier. Les petits doigts agiles seront clairement favorisés, tant les touches sont petites.

Quelques fonctions sont réservées aux utilisateurs de smartphones Huawei sous EMUI, comme le déclenchement de la caméra du smartphone à distance ou encore le transfert des notes vocales enregistrées avec la montre vers le téléphone.

L’AUTONOMIE FOND, MAIS RESTE SATISFAISANTE

Contrairement aux modèles de la gamme GT, la Watch 4 Pro est une montre ultra connectée soit en Wi-Fi, soit en 4G via une eSIM. Et, comme nous l'avons souligné précédemment, cela a un impact important sur son autonomie. Huawei annonce 4,5 jours de fonctionnement en continu. Et c’est à peu près conforme à ce que nous avons pu tester avec un smartphone Android, sans trop nous restreindre par rapport aux possibilités qu’offre la montre.

Nous sommes loin des 9 jours de la Watch GT 3 Pro de 2022 ! Cela reste cependant très satisfaisant face à des modèles sous Wear OS ou WatchOS qui peinent à dépasser les deux jours, quand ce n’est pas la journée d’utilisation. Gare cependant à l’emploi des cadrans de veille (sorte de mode Always On). Ils sont très pratiques au quotidien pour garder certaines données affichées en permanence, mais ils font fondre l’autonomie comme neige au soleil. Et ce, malgré le fait que l’écran soit LTPO pour préserver la batterie.

La Watch 4 Pro est livrée avec un chargeur sans-fil qui assure un fonctionnement particulièrement efficace – ce qui compense en partie l’autonomie plus faible que sur les GT. En partant d’une montre tombée à 2%, nous avons pu faire le plein en seulement 1 heure et 7 minutes, alors que la batterie offre une haute capacité de 800 mAh. En 30 minutes, la Watch 4 Pro regagne plus de 50 % d’autonomie et en 10 minutes plus de 20 %. De quoi tenir la journée, si on n’a pas le temps le matin.