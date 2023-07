Android Auto : Google Maps se dote d’une nouvelle barre latérale encore plus pratique

Google Maps sur Android Auto va bénéficier d'une amélioration significative qui rendra la navigation au volant moins stressante, surtout si vous n’arrivez pas à atteindre certains boutons du premier coup sur l’interface.

Si Android Auto peut d’afficher certaines applications directement sur l’écran d’infodivertissement de son véhicule, vous permettant ainsi de vous passer de votre smartphone au volant, il arrive parfois que certains boutons et commandes essentiels soient dispersés sur l'interface utilisateur, ce qui les rend difficiles à localiser rapidement. C’est par exemple le cas sur Google Maps.

Actuellement, lorsque vous ouvrez Google Maps sur Android Auto, les boutons pour le zoom sur la carte, la boussole et les paramètres de navigation vocale sont alignés dans le coin inférieur gauche de l’interface. Cependant, le bouton Paramètres est placé dans le coin inférieur droit, ce qui est source d'incohérence et de confusion pour certains conducteurs, qui doivent quitter la route des yeux pour le localiser. Heureusement, Google était au courant de ce problème, et vient désormais d’apporter les changements nécessaires.

Google modifie l’interface de Google Maps sur Android Auto

Google teste actuellement une barre latérale redessinée et alignée à gauche pour Maps sur Android Auto, comme l’a repéré SmartDroid. Cette barre latérale organise proprement tous les boutons essentiels, y compris le zoom sur la carte, la boussole, les paramètres de navigation vocale et le bouton Paramètres, dans une colonne sur le côté gauche de l'écran.

Grâce à ce changement, l’application Google Maps sur Android Auto regroupe désormais toutes ces commandes cruciales de manière logique, ce qui les rend plus accessibles et plus faciles à trouver pendant la conduite.

La nouvelle interface a été découverte dans la version 9.9, mais la version 10 est déjà disponible pour les bêta-testeurs. D’ailleurs, celle-ci apporte une nouveauté bienvenue à l’interface d’Android Auto. Tous ne semblent donc pas y avoir accès, et il est probable qu’il s’agisse ici d’un test de Google pour évaluer l’efficacité de la nouvelle disposition. Bien que le design puisse changer avant une diffusion plus large, les premiers retours des utilisateurs suggèrent que la nouvelle barre latérale améliorera l'expérience de conduite et rationalisera la navigation sur Maps.