Une trottinette de la marque Xiaomi atteint son meilleur prix à l'occasion des French Days. Pendant quelques heures, la Mi Scooter Essential passe à moins de 270 euros sur le site Rakuten, grâce au vendeur officiel Carrefour.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'édition automnale des French Days 2023 se tient du 26 septembre au 2 octobre. Pour le premier jour de l'événement commercial, Rakuten permet à ses clients d'avoir 30 euros de remise pour tout achat supérieur ou égal à 299 euros. Ainsi, grâce à la boutique officielle Carrefour, il est possible de se procurer la trottinette Xiaomi Mi Scooter Essential à 269,99 euros au lieu de 299,99 euros.

Pour information, la réduction se fait en saisissant le coupon RAKUTEN30 durant l'étape de la commande, la livraison du produit est gratuite à domicile et les membres du ClubR Rakuten bénéficieront d'un bon d'achat de 27 euros à utiliser durant une prochaine commande passée sur le site e-commerce.

À propos de ses principales caractéristiques, la Mi Scooter Essential de Xiaomi est une trottinette électrique, pliable et facile à transporter, qui dispose de trois types de vitesse (Piéton, Standard et Sport), d'une autonomie de 20 km, d'une puissance nominale de 250 W, d'une batterie de 187 Wh et d'une vitesse maximale de 25 km/h. Pour les équipements, on retrouve surtout deux roues de 8,5 pouces chacune, un feu arrière, un phare lumineux à l'avant avec une portée d'éclairage de 10 mètres ainsi que des réflecteurs frontaux, latéraux et arrières pour une bonne visibilité.

Par l'intermédiaire d'une application dédiée sur Android et iOS, l'engin électrique peut être contrôlé à distance et cela permet de consulter les statistiques de conduite, de connaître l'état de la batterie et de mettre à jour le firmware. Besoin d'en savoir davantage ? N'hésitez pas à consulter notre article lié au test de la Xiaomi Mi Scooter Electric Essential.