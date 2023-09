Casque Bose : le QuietComfort (QC) Special Edition est à prix réduit

Un casque sans fil de la marque Bose est en promotion chez Boulanger. Au cours des French Days, le Bose QuietComfort (QC) Special Edition passe à moins de 180 euros par l'intermédiaire d'un code promotionnel.

Pour ce nouveau bon plan consacré aux French Days Boulanger, le site e-commerce français propose un casque de la marque Bose à prix réduit. Affiché en temps normal à 269,99 euros, le Bose QuietComfort (QC) Special Edition voit son tarif diminuer à exactement 179,99 euros grâce au coupon AUDIO10. Le code promo doit être saisi durant l'étape du panier.

Disponible dans un coloris noir, le Bose QC Special Edition est un casque sans fil de type circum-aural qui embarque essentiellement la réduction de bruit active. L'appareil dispose également d'une autonomie maximale de 24 heures d’écoute par charge. Il se recharge grâce à une connexion USB-C en un temps de 2 heures et demie. Une charge rapide de 15 minutes vous offre jusqu'à 3 heures d’écoute.

Il est aussi possible d'utiliser le câble audio inclus pour profiter d’un temps d’écoute encore plus long en mode filaire. En plus du câble audio, le casque est livré avec un câble de charge, un étui de rangement et une housse de transport. Enfin, la connectique se compose d'un port USB Type-C, d'une prise Jack 3.5 mm, du Bluetooth et d'une connexion multipoint permet de connecter le casque à plusieurs appareils (PC, tablette, smartphone) sans avoir à les reconnecter à chaque fois.