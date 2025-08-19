Trois mois d’IA Google gratuits avec ce PC portable, ça vaut le coup d’œil chez Darty !

Vous pensiez acheter un simple ordinateur pour la rentrée ? Ce petit Chromebook Lenovo vendu chez Darty cache un bonus inattendu : trois mois gratuits d’intelligence artificielle et un cloud géant pour vos fichiers.

La rentrée, c’est souvent l’heure des listes : cahiers, stylos, calculatrice… Et de plus en plus, ordinateur portable. Cette année, un modèle retient l’attention : le Lenovo Chromebook Duet 11″, vendu chez Darty à 349,99€. Rien de surprenant jusque-là, sauf que l’enseigne y ajoute un bonus très intérêssant : trois mois d’accès gratuit à Gemini Advanced, l’IA de Google, avec un vaste espace de stockage en ligne.

Mieux encore, les abonnés Darty Max bénéficient d’une remise immédiate de 50 €, valable jusqu’au 21 août 2025.

Un Chromebook compact mais sérieux

Le Lenovo Duet 11″ n’a pas l’allure d’un ordinateur imposant : à peine plus grand qu’un cahier, il pèse un demi-kilo et se transporte facilement dans un sac déjà chargé de manuels. Son écran 2K de 10,95 pouces est assez net pour lire confortablement, regarder une vidéo ou travailler sur un exposé, et la luminosité de 400 nits permet aussi de l’utiliser dans une bibliothèque ensoleillée ou sur un banc dehors.

Côté solidité, le châssis en verre Corning et la certification militaire MIL-810H rassurent ceux qui trimballent leur machine partout. Et surtout, l’autonomie permet de tenir une journée de cours complète sans chargeur. L’ordinateur démarre en moins de dix secondes, un détail qui compte quand on doit prendre des notes à la volée.

Le système d’exploitation, ChromeOS, se distingue par sa simplicité : mises à jour automatiques, absence de virus connus et intégration directe avec les services Google. Pour un étudiant, cela signifie moins de temps perdu à paramétrer et plus de temps consacré à ses projets.

Gemini Advanced : l’IA comme assistant de rentrée

L’originalité de l’offre ne se situe pas uniquement dans la machine, mais dans ce qui l’accompagne. Pendant trois mois, chaque acheteur accède à Gemini Advanced, l’assistant d’IA de Google. Derrière ce nom se cache un outil capable de résumer un long texte, de proposer un plan de dissertation, ou encore de reformuler un passage pour le rendre plus clair.

Dans Gmail, l’IA peut suggérer une réponse polie à un professeur ou rédiger un premier jet d’email. Dans Google Docs, elle peut aider à organiser un rapport, corriger un style trop lourd ou générer des exemples. Bien utilisée, elle devient une béquille intelligente, utile à la fois pour les étudiants débordés et pour les parents qui veulent gagner du temps dans leurs tâches administratives.

Il ne s’agit pas de laisser l’IA travailler à la place de l’utilisateur, mais de disposer d’un appui pour accélérer certaines étapes et améliorer la qualité des productions écrites. Un moyen concret de tester, sans frais, ce que l’intelligence artificielle peut changer dans un usage scolaire ou universitaire.

L’autre avantage inclus dans l’offre, c’est un stockage en ligne de 2 To via Google One. Pour donner une idée, cela correspond à plusieurs milliers de documents, photos ou vidéos. Plus besoin de jongler avec des clés USB ou de craindre un disque saturé : tout est accessible depuis le Chromebook, mais aussi depuis un téléphone ou une tablette.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.