Le pack de 2 barres lumineuses Philips Hue Play et la télécommande sont à -38% chez Darty

En ce moment, Darty propose une super offre sur les produits Philips Hue. En mettant dans votre panier le pack de 2 barres lumineuses Philips Hue Play et la télécommande Philips Hue Hue Dim Switch, vous verrez le prix total passer comme par magie sous la barre des 100 euros. Une super affaire à ne pas rater. Mais attention, c'est uniquement jusqu'au 21 août !

En ce moment chez Darty, le pack de 2 barres lumineuses Philips Hue Play est à 139,99 euros et la télécommande Philips Hue Hue Dim Switch à 21,99 euros. Donc logiquement, en ajoutant les deux produits dans votre panier, vous devriez devoir payer un total de 161,98 euros. Et pourtant, le prix qui s’affiche est de 99,99 euros avec les frais de livraison offerts.

Comment est-ce possible ? En cumulant l’achat de ces deux produits, Darty vous offre une réduction totale de 38%, soit 62 euros de réduction. C’est donc l’occasion idéale de créer chez soi un environnement lumineux personnalisé, en fonction de vos goûts, de votre humeur, de votre activité…

Ces barres lumineuses vont transformer votre intérieur simplement et rapidement

Philips Hue s’est imposée comme l’une des références majeures dans l’univers des éclairages connectés intelligents. La marque se distingue avec une gamme de produits faciles à installer et offrant de nombreuses fonctionnalités.

C’est le cas du pack deux barres lumineuses Hue Play. Vous pourrez installer ces luminaires nouvelle génération où bon vous semble grâce aux supports fournis pour éclairer votre pièce selon vos envies. Vous pouvez également les installer au dos de votre TV pour créer un éclairage immersif en ajoutant un pont Hue Bridge non fourni qui vous permet de synchroniser jusqu’à 3 barres lumineuses.

Compactes et polyvalentes, les Hue Play peuvent afficher pas moins de 16 millions de couleurs différentes. Vous pourrez les contrôler avec votre smartphone en Bluetooth ou à distance en reliant les éclairages au Wifi de votre maison grâce au pont Hue Bridge. Vous pouvez aussi utiliser la télécommande Philips Hue Hue Dim Switch pour allumer vos éclairages facilement d’une simple pression sur un interrupteur. L’installation se fait très simplement puisqu’elle n’utilise aucun fil pour communiquer.

