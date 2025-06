Galaxy S24 : l’IA qui fait tout à votre place est en promotion chez Darty !

Le Galaxy S24 est à prix cassé chez Darty pendant les soldes d’été, avec une réduction immédiate et une offre de remboursement en plus. L’occasion de s’équiper d’un smartphone qui mise sur l’intelligence artificielle pour vous simplifier la vie.

Pendant les soldes d’été, Darty propose une remise immédiate sur le Samsung Galaxy S24 5G 128 Go Noir, affiché à 602 € au lieu de 652 €.

À cette réduction s’ajoute une offre de remboursement différée jusqu'à 100 € proposée directement par Samsung : après l’achat, il suffit de s’inscrire sur leur site, de soumettre son dossier, puis de bénéficier d’un remboursement sous réserve de validation. De quoi alléger encore un peu la facture, tout en accédant à un smartphone haut de gamme et dopé à l’intelligence artificielle.

In fine, vous pouvez profiter du Samsung Galaxy S24 pour seulement 502 € ! Difficile de résister à une telle offre, surtout pour un smartphone aussi performant et qui propose es services IA qui vont vous changer la vie.

Un concentré d’intelligence artificielle dans la poche

Le Galaxy S24 ne mise pas uniquement sur ses performances ou son design : c’est l’IA intégrée qui en fait un modèle à part. Avec Galaxy AI, Samsung transforme le smartphone en un véritable assistant personnel, capable d’analyser, de comprendre et d’agir en contexte. L’interface reste simple, mais les usages s’enrichissent : traduire, chercher, résumer ou améliorer des images deviennent des actions intuitives, disponibles en un geste.

L’une des fonctions les plus marquantes, baptisée “Entourer pour chercher”, permet de lancer une recherche instantanée en traçant simplement un cercle sur une image, un mot ou un objet. Plus besoin de copier-coller ou d’ouvrir un navigateur : tout se fait directement depuis l’écran. Le même principe s’applique aux traductions en temps réel, idéales pour les conversations à l’étranger ou la lecture de contenus dans une autre langue.

L’intelligence artificielle intervient également dans les usages professionnels ou quotidiens : un message vocal peut être retranscrit en texte, puis résumé automatiquement. C’est particulièrement utile en réunion, ou pour garder une trace rapide de ses idées. Le traitement des photos profite aussi de l’IA, avec un zoom amélioré, des retouches assistées et une qualité d’image constante même en conditions complexes.

Au-delà de l’IA, le Galaxy S24 reste un smartphone premium. Son écran AMOLED de 6,2 pouces en FHD+ est lumineux, fluide et agréable en toute circonstance, même en plein soleil. Le boîtier en Armor Aluminium allie robustesse et légèreté, avec une certification IP68 pour résister à l’eau et à la poussière. Côté autonomie, la batterie gère intelligemment la consommation en fonction de l’usage pour tenir toute la journée sans stress.

L'offre phare des soldes d'été chez Darty

Avec cette double réduction – 50 € de remise immédiate chez Darty et un remboursement différé de 100 € via Samsung – le Galaxy S24 devient plus accessible. C’est l’un des rares modèles du marché à proposer autant de fonctions IA dans un format compact, élégant et endurant. Une bonne occasion de passer à la vitesse supérieure, à prix mini, pendant les soldes d’été.

Cet article est une publication sponsorisée proposée par Darty.