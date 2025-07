Ce smartphone incassable avec IA pour les photos est à moins de 110 € chez Darty !

Un smartphone vraiment incassable, une autonomie géante, des photos boostées à l’IA… Et le tout pour moins de 110 € ? C’est l’offre étonnante repérée chez Darty sur le FossiBot F101P, en ce moment à prix cassé.

Le FossiBot F101P, téléphone tout-terrain connu pour sa robustesse et son autonomie record, est en ce moment proposé à prix cassé chez Darty. Avec 50,99 € de réduction, il passe à 109 € au lieu de 159,99 €.

Et ce n’est pas juste une affaire de coque renforcée : ce smartphone incassable cache aussi une triple caméra boostée à l’intelligence artificielle.

Un smartphone blindé, endurant et intelligent à prix mini

Quand on cherche un téléphone incassable, on imagine souvent un appareil basique, utile mais limité. Ce n’est pas le cas ici. Le FossiBot F101P est un vrai smartphone Android 13, conçu pour durer et encaisser les chocs. Il répond aux normes IP68/IP69K pour la résistance à l’eau et à la poussière, et à la norme militaire MIL-STD-810H pour les chutes, les vibrations ou encore les températures extrêmes. Que ce soit pour un usage pro, outdoor ou tout simplement pour ne plus s’inquiéter à chaque chute, ce modèle inspire confiance.

Mais ce qui étonne à ce prix-là, c’est la présence d’un système photo triple capteur avec IA intégrée. Le module principal de 24 mégapixels est épaulé par un capteur macro de 5 Mpx et un capteur de profondeur. La promesse : des photos optimisées automatiquement selon les conditions, avec des modes « pro », « nuit », « beauté » ou encore « mono ». L’intelligence artificielle agit ici comme un assistant discret, ajustant les réglages pour obtenir un résultat net, lumineux et exploitable sans effort. On est loin du gadget, surtout pour ce tarif.

Le F101P mise aussi sur une autonomie XXL, avec une batterie de 10 600 mAh. En clair, on peut tenir plusieurs jours sans recharge (jusqu’à 816 h en veille selon le constructeur), et profiter d’une fonction de charge inversée pour dépanner d’autres appareils. Il accepte aussi deux cartes SIM, une carte microSD (jusqu’à 128 Go), et dispose d’un processeur MediaTek Helio P22, avec 4 Go de RAM (+3 Go virtuels). L’essentiel est là, et tourne de façon fluide pour les usages courants.

Proposé à 109 € chez Darty au lieu de 159,99 €, le FossiBot F101P se démarque par un rapport solidité/fonctionnalités/prix assez rare. À ce tarif, difficile de trouver un autre smartphone aussi résistant, aussi autonome et capable d’optimiser vos clichés grâce à un petit coup de pouce algorithmique.

Alors sivous cherchez un nouveau smartphone pour vous ou pour votre ado pour la rentrée scolaire, c'est l'occasion ou jamais de foncer !

