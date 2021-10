La montre connectée Fitbit Versa 3 est à un très bon prix chez Amazon

Envie de vous procurer la Fitbit Versa 3 en promotion ? Grâce à ce bon plan, vous avez la possibilité d'acquérir la montre connectée de la marque américaine à un très bon prix chez Amazon. Nous faisons le point sur ce nouveau deal dans la suite de l'article.

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour ce nouveau bon plan associé au domaine des objets connectés, Amazon vous propose la Fitbit Versa 3 en promotion.

Affichée au prix conseillé de 229,95 euros, la montre connectée disponible dans un coloris noir ou rose/or est vendue en ce moment au tarif 165,19 euros ; soit une remise immédiate de près de 65 euros de la part du site e-commerce. Pour information, l'article vendu et expédié par Amazon est éligible à la livraison gratuite à domicile et au paiement en plusieurs fois sans frais par carte bancaire.

Présentée en même temps que les modèles Inspire 2 et Sense à la fin du mois d'août 2020, la Fitbit Versa 3 est une montre connectée qui est dédiée aux sportifs et aux sportives. Compatible avec les appareils tournant sous les systèmes iOS et Android et les assistants vocaux les plus connus, l'objet connecté est doté d'un GPS intégré, du suivi continu de la fréquence cardiaque ainsi que du suivi et du score du sommeil. Au niveau de l'autonomie, la Versa 3 de Fitbit peut être utilisée pendant une durée moyenne de 6 jours. Grâce à la charge rapide, un temps de chargement de 12 minutes correspond à une journée d'autonomie.