Fitbit présente Sense, sa montre connectée qui veut faire oublier la Galaxy Watch 3

Fitbit présente trois nouveaux objets connectés : Versa 3, Inspire 2 et surtout Sense. Si les deux premiers sont avant tout des améliorations de leurs prédécesseurs respectifs, la Sense est un produit qui attaque frontalement les smartwatches portées sur la santé et le bien-être avec de nouveaux capteurs biométriques. Notamment les dernières Apple Watch et la Galaxy Watch 3.

Cette semaine, Fitbit a présenté trois nouveaux produits pour la rentrée : Fitbit Inspire 2 du côté des trackers d’activité et Fitbit Versa 3 et Fitbit Sense du côté des smartwatches. Si les deux premiers produits sont des évolutions d’accessoires connectés déjà présents au catalogue de la marque, Sense est un produit doté d’un nouveau positionnement : celui de compagnon virtuel porté sur la santé de l’utilisateur. Il s’agit d’une smartwatch, bien évidemment. Mais, elle est surtout équipée de plusieurs capteurs absents de la Versa 3. Le but est évidemment d’aller chercher les leaders du marché, notamment Apple et Samsung.

Le premier est l’électrocardiogramme. Comme la Galaxy Watch 3 et l’Apple Watch Series 4 (et 5), Fitbit propose désormais ce capteur. Il sera certainement soumis à l’inspection de certaines autorités sanitaires dans les pays couverts. Fitbit annonce d’ailleurs que l’ECG ne sera activée que dans « les prochaines semaines » en France.

Un nouveau capteur dédié au stress

La montre inclut également un cardiofréquencemètre (mesure de la fréquence cardiaque), un oxymètre (mesure du volume d’oxygène dans le sang), un thermomètre et un capteur EDA. Ce dernier mesure l’activité électrodermale, c’est-à-dire les pulsations bioélectriques qui parcourent la peau (ce sont ces impulsions électriques qui font fonctionner les écrans tactiles « capacitifs »). Ce dernier serait en mesure de mesurer le stress.

Côté fiche technique, rien de surprenant : boitier en acier inoxydable (une seule taille), connexion Bluetooth 5.0 et WiFi n, gyroscope, accéléromètre, altimètre, capteur GPS, NFC, haut-parleur, microphone, batterie offrant une autonomie de 6 jours environ, étanchéité 50 mètres. La montre est accompagnée d’une nouvelle version de l’application pour iOS et Android. Et elle est la première montre Fitbit (mais pas la seule) à profiter du nouveau Fitbit Premium, un abonnement lancé en août dernier et qui sera disponible en France avant fin 2020. 6 mois d’essai sont offerts avec Sense.

Une extension de la stratégie Digital Wellbeing

Même s’il répond à une tendance très actuelle, Sense est un produit qui pourrait avoir été motivé par le rachat de Fitbit par Google (rachat toujours en cours d’ailleurs). En effet, depuis deux ans, la firme de Mountain View développe Digital Wellbeing (traduit Bien-Être Numérique en bon français), une boite à outils pour améliorer la relation entre la vie numérique de l’utilisateur et sa vie réelle. La première version de cette application est arrivée avec Android 9 Pie. Et elle est devenue obligatoire pour tous les nouveaux smartphones sous Android 10. Sense apparaît donc comme une réponse à cette stratégie.

Quelques mots sur les deux autres produits. D’abord, la Fitbit Versa 3. La montre phare de Fitbit profite d’une mise à jour matérielle et logicielle assez classique. Elle intègre un microphone et un haut-parleur pour appeler et répondre à un appel sans avoir à prendre le téléphone. Elle est désormais compatible Google Assistant et Amazon Alexa. Le design change également pour s’adapter à celui de Sense avec qui Versa 3 partage désormais son chargeur. Inspire 2 est un tracker d’activité assez classique. Son design a été affiné et son autonomie portée à 10 jours environ. Les principaux changements sont d’ordre logiciel.

Passons aux prix. Sense sera proposé en France au prix de 330 euros environ. Soit bien moins cher que la Galaxy Watch 3. Versa 3 sera vendu à 230 euros environ. De nombreux bracelets accompagneront leur lancement bien évidemment, à des prix très variables. Inspire 2, quant à lui, se positionnera sous la barre des 100 euros (à 99,95 euros très exactement). Des bracelets seront également proposés pour Inspire 2. Fitbit affirme que les trois produits seront disponibles dans l’Hexagone avant la fin du mois de septembre.