Passer d’un iPhone à un smartphone Android pourrait devenir plus facile que jamais grâce à Apple

Malgré les solutions proposées pour simplifier la migration d’un iPhone vers un smartphone Android (ou inversement), le processus demeure fastidieux. Mais les choses sont en train d’évoluer : Apple planche actuellement sur une méthode pour faciliter encore davantage le transfert de données entre deux appareils fonctionnant sous des OS différents.

Vous vous êtes enfin décidé : vous quittez la team iPhone pour rejoindre celle des smartphones Android. Pour autant, dire adieu à Apple ne signifie pas abandonner toutes vos données dans votre ancien appareil. Si la migration d’iOS vers Android – l’inverse existe également – est désormais facilitée, le processus reste toutefois rébarbatif.

Certains préfèrent recourir au bon vieux câble USB pour passer d’un appareil à l’autre, tandis que Google a développé l’application Switch to Android et y déploie même une nouvelle fonctionnalité pour simplifier encore davantage la transition entre deux mobiles. Mais même ainsi, des informations clés ne sont pas transférées. Pour y remédier, Apple travaille sur un nouveau framework baptisé AppMigrationKit, selon nos confrères de 9to5Mac.

Apple veut simplifier la migration entre iOS et Android

La firme de Cupertino a récemment dévoilé la documentation concernant AppMigrationKit. Ce nouveau framework est conçu pour faciliter le transfert des données d’applications tierces entre iOS et Android (et non entre iOS et iPadOS). Concrètement, il permettra la migration unique et complète des données locales d’une application vers (ou depuis) un appareil fonctionnant sous un autre système d’exploitation. AppMigrationKit sera compatible avec les appareils tournant sous iOS 26.1 et iPadOS 26.1 et leurs versions ultérieures.

Si les utilisateurs sont concernés par les implications de ce nouveau framework, il s’adresse d’abord aux développeurs d’applications. AppMigrationKit leur permettra d’intégrer à leurs applications une option permettant d’importer ou d’exporter – ou les deux – les données locales des utilisateurs, telles que les réglages spécifiques, les sauvegardes de jeux ou le contenu hors connexion.

Ainsi, lorsque vous configurerez votre nouveau smartphone, les données de toutes vos applications dotées d’AppMigrationKit seront comprises dans un transfert unique. Le framework fonctionnera en duo avec une option que la marque à la pomme teste actuellement directement dans les réglages de l’iPhone : Transférer vers Android.

Pour le moment, AppMigrationKit est encore en phase bêta – tout comme les futures versions d’iOS et d’iPadOS. Rien ne garantit que le framework sera déployé en même temps qu’iOS 26.1, Apple n’ayant pas communiqué de date de lancement. Le fait que la firme de Cupertino travaille sur cette méthode de transfert simplifié est une bonne nouvelle pour les utilisateurs, mais il ne s’agira pas d’une solution instantanée : pour en bénéficier, il faudra attendre que les développeurs l’intègrent à leurs applications – ce qui pourrait prendre du temps.