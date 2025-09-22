Cette nouvelle fonctionnalité Android va enfin simplifier le transfert de données entre vos smartphones

Google poursuit ses efforts pour simplifier la transition entre vos appareils. Après avoir simplifié la configuration de votre nouveau smartphone grâce à une nouveauté du Play Store, la firme de Mountain View déploie actuellement une autre fonctionnalité bien pratique à davantage d’appareils.

Découvrir son nouveau téléphone est généralement source de plaisir : on le déballe avec précaution, on en retire les films de protection avec une satisfaction non dissimulée, on l’allume pour la toute première fois et on se projette déjà dans tout ce que l’on pourra faire avec ses nouvelles fonctionnalités.

Mais bien souvent, ce plaisir est entaché par une étape plutôt rébarbative : le transfert de données, qui n’est généralement possible que lors de la configuration initiale – ce qui interrompt les utilisateurs dans leur élan de découverte. Mais Google propose désormais une solution bien pratique pour vous permettre de transférer à tout moment vos données vers votre nouveau smartphone.

Android Switch : Google facilite le transfert de données après la configuration initiale de votre smartphone

Cette fonctionnalité n’est pas tout à fait inédite : Google l’a inaugurée avec ses Pixel 9 et elle est disponible sur les Pixel 10 via les paramètres système. Selon nos confrères de BGR, elle serait en cours de déploiement et pourrait bientôt arriver sur d’autres appareils, grâce à l’optimisation de l’application Android Switch. Intitulée Sauvegarder ou copier des données, elle permet aux utilisateurs, comme son nom l’indique, de transférer les données de leur ancien smartphone (y compris s’il s’agit d’un iPhone) vers leur nouveau téléphone Android et ce, quand bon leur semble.

Pour en bénéficier, il suffira probablement de mettre à jour l’application Android Switch depuis le Play Store, que Google a aussi doté d’une nouveauté permettant de simplifier la configuration des smartphones. Ensuite, vous devrez l’ouvrir depuis sa page Play Store ou dans l’application Paramètres, puis lancer le processus et suivre les instructions affichées. Votre ancien téléphone affichera un QR code : il faudra le scanner avec votre nouveau smartphone. Deux options s’offriront alors à vous : Express, pour copier toutes les données non sauvegardées de votre ancien appareil ; ou Personnaliser, qui vous permettra de sélectionner les données à transférer, telles que les paramètres, les applications, les messages…

Avec cette fonctionnalité, les données transférées ne remplaceront ni n’effaceront celles existantes : seront uniquement ajoutées celles absentes de votre compte Google. Notez aussi qu’une fois qu’un ancien appareil a été sélectionné comme source, seules les données de ce smartphone pourront être copiées – à moins que vous ne réinitialisiez le nouveau. Pour l’instant, cette option n’est pas fonctionnelle sur Samsung Galaxy. S’inscrivant dans la volonté de Google de faciliter la transition entre appareils, elle devrait, en revanche, arriver sur davantage de smartphones d’ici la fin de l’année, comme l’entreprise l’avait annoncé.