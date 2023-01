TMNT Shredder’s Revenge : le jeu de baston avec les Tortues Ninja débarque sur Android

Le jeu TMNT Shredder’s Revenge, qui met en scène les Tortues Ninja, est sorti l’année dernière sur consoles et PC. Aujourd’hui, il débarque sur Android grâce à Netflix. Si vous êtes abonné à la plateforme, vous pouvez le télécharger sans surcoût.

TMNT Shredder’s Revenge est un jeu du studio français DotEmu qui est sorti en juin 2022 sur consoles et PC. Il est désormais disponible sur Android et vous pouvez le télécharger dès à présent. Petite particularité, il est distribué par Netflix.

Netflix développe de plus en plus sa partie jeu vidéo ces derniers temps. Le mois dernier, la plateforme avait promis de sortir tout un tas de titres forts sur Android dans le courant de l’année, comme Kentucky Route Zero, 12 minutes ou encore ce Shredder’s Revenge. Voilà qui est chose faite.

TMNT Shredder’s Revenge, un jeu de baston à l’ancienne

Comme tous les jeux Netflix, ce Shredder’s Revenge est disponible sans surcoût si vous êtes abonné à la plateforme. Plus encore, il n’y a ni achats in app, ni même de publicités. C’est le titre tel qu’il est, comme si vous l’aviez acheté de manière classique. Le premier téléchargement est de 256 Mo, puis au premier lancement il faut télécharger 1,5 Go sur votre téléphone. Le titre n’est graphiquement pas gourmand et peut fonctionner sur les « petites » configs. Il adopte en effet des graphismes en Pixel Art en hommage à l’ère 16-Bits. Pour ce qui est des contrôles, nous avons évidemment des boutons tactiles, mais il est conseillé de brancher une manette afin d’avoir une meilleure réactivité.

TMNT Shredder’s Revenge est ce qu’on appelle un beat them all. Il s’agit d’un hommage au vieux jeu de baston Turtles In Time, sorti en 1991. Au début de chaque partie, vous choisissez votre personnage préféré pour ensuite parcourir New York et régler son compte au clan Foot. D’autres personnages, comme April O'Neil, Splinter ou Casey Jones sont aussi disponibles. Fait intéressant, TMNT Shredder’s Revenge est jouable à plusieurs en ligne.

Au total, Netflix propose désormais une cinquantaine de jeux sur Android, allant de l’adapation de Strangers Things à des titres plus prestigieux comme ce TMNT.