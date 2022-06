Xbox Game Pass : FIFA 22, Assassin’s Creed, voici les nouveaux jeux en juin 2022

Le Xbox Game Pass accueille une poignée de jeux supplémentaires dans son catalogue en cette fin juin 2022. Après l'arrivée d'Assassin's Creed Origins, Microsoft vient d'ajouter quelques titres comme FIFA 22 ou encore TMNT Shredder's Revenge, un jeu de baston rétro dans l'univers des célèbres tortues Ninja.

Comme vous le savez, Xbox et Bethesda ont donné une conférence il y a quelques jours pour présenter les prochains jeux à venir sur les consoles Xbox Series et One, sur PC et sur le Xbox Game Pass. Au total, le constructeur et l'éditeur ont dévoilé pas moins d'une cinquantaine de jeux, et fait notable, la majorité sera jouable dès le jour du lancement sur le service gaming de Microsoft.

Ce sera donc le cas de Starfield ou encore de Forza Motorsport par exemple. D'ailleurs, Microsoft a tellement de jeux à venir sur Xbox et sur PC qu'il n'a pas encore réussi à trouver une date de sortie pour chaque titre. Vous l'aurez compris, le Xbox Game Pass va prendre une importance grandissante dans l'écosystème jeu vidéo du géant américain. Et attendant l'arrivée de tous ces jeux prometteurs, Microsoft continue de rajouter des titres au catalogue du Xbox Game Pass.

Liste des nouveaux jeux à venir sur le Xbox Game Pass

Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge (Console & PC) Disponible

Shadowrun Trilogy (Console) – 21 juin

FIFA 22 (Console) – 23 juin

Naraka : BladePoint (Console) – 23 juin

Alors que Assassin's Creed Origins ou encore l'excellent shooter spatial Chorus sont disponibles depuis quelques jours, la firme de Redmond vient d'annoncer l'arrivée d'un poids lourds signé EA, à savoir FIFA 22. De quoi satisfaire tous les amoureux du ballon rond avant le coup d'envoi de la Coupe du monde au Qatar.

Dans un toute autre genre, les amateurs de Beat Them All à l'ancienne pourront se jeter sur Teenage Mutant Ninja Turtles : Shredder's Revenge. Disponible sur console et PC, ce jeu vous met dans la peau de l'une des quatre tortues Ninja. En plus d'offrir des animations parfaitement réalisées, le titre dispose d'un gameplay efficace et nerveux à souhait. Petit plus appréciable, la possibilité de faire le jeu en coopération locale jusqu'à quatre joueurs ! Une fonctionnalité malheureusement trop rare de nos jours.

Ceux qui préfèrent les univers Cyberpunk pourront s'essayer à Shadowrun Trilogy, qui regroupe trois jeux tactiques cultes, à savoir Shadowrun Returns, Shadowrun Dragonfall Director's Cut et Shadowrun : Hong-Kong Extended Edition.