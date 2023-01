The Last of Part 3 serait une fausse rumeur, Naughty Dog tente de noyer le poisson

Alors que les réseaux sociaux s’enflamment depuis quelques jours après que les premières rumeurs autour de The Last of Us Part III aient fait surface, Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog, a tenté de détourner l’attention des fans. En souhaitant une bonne année à ses abonnés, celui-ci a également sous-entendu que les fuites seraient fausses.

2022 s’est terminé sur une jolie note pour tous les fans de The Last of Us. Le 14 décembre dernier, le leaker ViewerAnon, généralement plutôt cantonné au cinéma, a lâché une petite bombe sur son compte Twitter : Naugthy Dog aurait commencé le développement de The Last of Us Part III. Après le succès d’un second opus aussi adulé que détesté, la surprise a rapidement laissé place à l’excitation chez les joueurs.

Comme à son habitude, le studio a préféré rester silencieux plutôt que de laisser échapper une information par erreur. C’est donc avec une extrême prudence que Neil Druckmann, vice-président de Naughty Dog et co-créateur de The Last of Us, a formulé ses vœux pour la nouvelle année. Après avoir remercié ses abonnés pour leur « incroyable soutien », celui-ci a ajouté que « beaucoup de belles choses vont arriver l’année prochaine ».

Neil Druckmann met en garde contre les fausses rumeurs autour de The Last of Us

Mais Neil Druckmann ne s’arrête pas là. En conclusion, celui-ci appelle également ses abonnés à la prudence. « Faites attention aux informations venant des “insiders”. Nombre d’entre elles sont fausses », déclare-t-il. Si aucune référence directe à The Last of Us Part III n’est faite, difficile de ne pas y voir un lien avec la récente fuite, celle-ci étant encore la seule à ce jour concernant le jeu.

Naughty Dog tente-t-il de noyer le poisson ? D’un côté, une suite à The Last of Us Part II semble presque inévitable, tant la saga est devenue un pilier du jeu vidéo (sans compter l’attrait tout particulier du studio pour les suites). De l’autre, l’année 2023 semble déjà bien chargée pour ce dernier, avec l’arrivée imminente de la série HBO, le remake du premier opus disponible sur Steam en mars, ainsi que le lancement titre multijoueur. Pour l’heure, la patience est donc de mise.