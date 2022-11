Stranger Things n’est plus la série la plus populaire de Netflix, voici sa remplaçante

Netflix profite en ce moment de son dernier gros carton, la série Mercredi inspirée des aventures de la Famille Addams. La série est un tel succès qu’elle vient même de battre le record d’audience de Stranger Things, pourtant difficile à détrôner. En effet, lors de sa première semaine de diffusion, la série Mercredi a cumulé 341,23 millions d’heures de visionnage.

Si vous faites partie de ceux qui ont encore du mal à se remettre de la fin de la saison 4 Stranger Things, sachez que certains ont déjà tourné la page. Et ils sont nombreux, à en croire les derniers scores d’audience publiés par Netflix. En effet, le top 10 des séries les plus visionnées pour la semaine du 21 au 27 novembre accueille un nouveau challenger à l’œuvre des frères Duffer : Mercredi.

Comme son nom l’indique, Mercredi est une réinterprétation des aventures de la cadette éponyme de la famille Addams, réalisée en partie par Tim Burton. Disponible depuis le 23 novembre dernier, la série est un immense carton. En seulement quelques jours donc, celle-ci a cumulé pas moins de 341,23 millions d’heures de visionnage, faisant d’elle la série la plus visionnée sur Netflix la semaine dernière.

Mercredi est plus regardée que Stranger Things

Mais ce n’est pas tout, car Mercredi bat également un autre record pourtant bien ancré : celui de Stranger Things. En effet, lors de la première semaine de diffusion, la dernière saison avait comptabilisé 335 millions d’heures de visionnage, soit légèrement moins que la nouvelle venue. Le reste du podium pour la semaine passée en France est composé de la saison 6 d’Elite et de 1899, la nouvelle série des créateurs de Dark.

Notons que Stranger Things ne figure déjà plus au sommet des séries Netflix les plus visionnées de tous les temps. Cette place appartient depuis sa sortie à Squid Game, qui peut se targuer d’avoir cumulé pas moins de 1,65 milliard d’heures de visionnage à travers le monde. Stranger Things saison 4 occupe tout de même la seconde place, suivi d’assez loin par la Casa de Papel. À voir si Mercredi se hissera dans le top 10, voire plus haut.