Tineco Floor One S7 Pro : plus de 500 € de réduction sur l’excellent aspirateur laveur, vite !

À l’approche du Prime Day, Amazon dévoile déjà quelques offres en avant première ! C’est le cas du Tineco Floor One S7 Pro qui voit son prix chuter à 196,99 € au lieu de 699 € avec le code TINECOBRAVO. C’est le bon moment pour vous équiper de cet excellent aspirateur laveur sec et humide.

Le dernier week-end de novembre est certainement le meilleur week-end de l’année pour faire des affaires. C’est particulièrement vrai sur le site AliExpress. Nous avons trouvé pour vous une baisse de prix impressionnante sur l’aspirateur laveur Tineco Floor One S7 Pro. Ce modèle haut de gamme passe de presque 700 euros à moins de 200 euros. On vous explique comment.

En effet, le prix de vente conseillé du Tineco Floor One S7 Pro est de 699 €. Mais à l’occasion du Cyber Monday, AliExpress brade son prix à seulement 226,99 €. C’est déjà une excellente promotion, mais en ajoutant le code promo BFFR30, vous obtenez 30 euros de réduction supplémentaire. Il passe donc à seulement 196,99 euros. En plus, l’article est expédié depuis la France et la livraison est gratuite. C’est une affaire en or pour se faciliter le ménage au quotidien. Alors ne passez pas à côté !

Tineco Floor One S7 Pro est à moins de 200 € !

Tineco est une marque de référence dans le domaine des aspirateurs laveurs. La marque se démarque en proposant des modèles dotés de technologies avancées. Le Tineco Floor One S7 Pro en est une parfaite illustration. Il nettoie les sols en aspirant et en lavant simultanément avec son système à double réservoir eau propre et sale.

Ce modèle sans fil haut de gamme offre un résultat impeccable même le long des plinthes grâce à son nettoyage bord à bord. La brosse rotative offre une vitesse de 450 tours/minute et elle parvient à nettoyer à moins de 0,5 cm de chaque côté. Vous ne passerez donc à côté d’aucune saleté

En plus, la technologie iLoop ajuste automatiquement l’intensité du nettoyage en fonction du niveau de saleté détecté. Quant au système SmoothPower bi-directionnel, il facilite nettement la manipulation de l’appareil puisqu’il assure un nettoyage aussi efficace en avançant qu’en reulant.

Enfin, l’autonomie ne déçoit pas non plus puisqu’elle atteint 40 minutes, de quoi couvrir jusqu’à 300 m² en un seul passage. C’est donc le modèle idéal pour entretenir toute la maison sans interruption.