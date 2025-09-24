Tineco Floor One S5 Combo : l’aspirateur laveur est à prix cassé pour les French Days

Et si vous profitiez des French Days pour vous faciliter les tâches ménagères ? Chez Cdiscount, vous pourrez trouver une très belle promotion sur l’aspirateur laveur Tineco Floor One S5 Combo puisqu’il voit son prix divisé par deux. On vous dit comment faire.

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Il n’y a rien de plus barbant que le ménage. Pour avoir des sols propres, il faut d’abord passer l’aspirateur, puis passer la serpillère et attendre que tout sèche. De quoi vous faire perdre de précieuses heures chaque semaine. Alors pourquoi ne pas investir dans un appareil qui va tout faire en un seul passage ?

Cet appareil “magique” qui aspire et lave vos sols en même temps, c’est le Tineco Floor One S5 Combo et il est actuellement en promotion sur le site de Cdiscount pendant les French Days qui se déroulent jusqu’au 30 septembre. Normalement en vente pour 369 euros, il voit son prix chuter à 199 euros. Et en ajoutant le code promo COCORICO15, vous économisez 15 euros supplémentaires dès . Le prix final est donc de seulement 184 euros, une affaire !

Quels sont les avantages de l’aspirateur laveur de sol Tineco Floor One S5 Combo ?

Le Tineco Floor One S5 Combo combine aspiration et lavage des sols pour un nettoyage complet. Il élimine aussi bien les poussières que les liquides. Sans fil, il est facile à transporter et se transforme facilement en aspirateur à main, pratique pour chaque recoin de la maison.

L’appareil intègre deux réservoirs séparés : 0,5 L pour l’eau propre et 0,45 L pour l’eau usée. Ce système permet un nettoyage efficace sans mélanger eau propre et sale.

Sa brosse rotative haute vitesse à 450 tours/minute retire les saletés, même incrustées, tout en nettoyant au ras des murs et dans les angles difficiles. Son écran LED indique en temps réel le niveau de propreté du sol ce qui vous permet de savoir si vous devez passer une seconde fois au même endroit.

La fonction d’auto-nettoyage prend en charge l’entretien de la brosse après usage pour éviter de vous salir les mains. Enfin, sa batterie iLoop offre jusqu’à 22 minutes d’utilisation par charge, idéale pour un entretien complet et rapide sans interruption.