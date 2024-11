Tineco Floor One S5 : Amazon casse le prix de l’aspirateur eau et poussière pour le Black Friday !

Le Black Friday approche à grands pas et, comme chaque année, il est accompagné d’une avalanche de bons plans ! À cette occasion, Amazon propose actuellement le Tineco Floor One S5 à un excellent prix. Vous pouvez ainsi l’avoir à seulement 259 € ! Simplifiez-vous la vie en vous équipant d’un des meilleurs aspirateurs 2-en-1 du marché à prix réduit !

À quelques jours du Black friday, de nombreuses enseignes ont déjà dévoilé leurs offres. Nul besoin d’attendre le 29 novembre, vous pouvez d’ores et déjà en profiter. Le petit électroménager n’échappe pas aux baisses de prix. Vous cherchez un aspirateur capable d’aspirer et de nettoyer vos sols ? L’excellant Tineco Floor One S5 est actuellement à prix cassé sur Amazon.

Cet aspirateur intelligent était encore en vente à 389 € sur le site officiel de la marque mais vous pouvez l’avoir à seulement 259 € chez le géant du e-commerce. C’est une bonne affaire !

Quells sont les caractéristiques du Tineco Floor One S5 ?

Faire le ménage est une corvée dont on se passerait bien, surtout avec un mauvais équipement. Pour gagner du temps, il existe des aspirateurs en-en-1 qui nettoient en profondeur. Le Tineco Floor One S5 aspire les saletés et humides, puis lave vos sols durs en un seul passage.

Avec une brosse qui tourne à 450 tours/min, cet aspirateur poussière et eau sans fil est ultra puissant. Il doté de capteurs intelligents iLoop capables d’identifier les zones qui nécessitent un nettoyage plus poussé. Ainsi, il adapte automatiquement la puissance d’aspiration, le débit d’eau et la vitesse de rotation de la brosse.

Pour un rendu optimal, la brosse a été conçue pour pouvoir glisser au plus près des plinthes. Aucune zone n’est oubliée, même les recoins les plus difficiles d’accès. Le nettoyage automatique de la brosse vous facilite par ailleurs l’entretien.

Enfin, sa grande batterie vous offre une autonomie de 35 minutes et les deux réservoirs d’eau propre et eau sale qui font respectivement 0,8 et 0,7 litres vous permet de nettoyer longtemps sans avoir à vider constamment votre aspirateur.

