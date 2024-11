Amazon sort le grand jeu pour le Black Friday : voici les offres incontournables

C'est parti pour le Black Friday sur Amazon. Le géant du e-commerce lance enfin son opération à grande échelle et propose des baisses de prix importantes sur de nombreux produits. Découvrez ici les meilleures offres high-tech du moment.

Amazon se joint enfin à l'ensemble des enseignes en ligne pour le Black Friday 2024 qui monte progressivement en puissance depuis le début du mois de novembre. Comme d'habitude, tous les rayons du site font l'objet de baisses de prix importantes.

Si vous recherchez un smartphone, une tablette, un PC portable ou encore des objets connectés, les offres incontournables chez Amazon sont à découvrir dans notre récapitulatif. Bien sûr, la liste sera régulièrement mise à jour jusqu'au 2 décembre 2024, date de fin de la campagne du Black Friday qui sera suivi du Cyber Monday.

Les meilleures offres du Black Friday Amazon

Black Friday : les smartphones en promotion sur Amazon

Audio (casques, écouteurs, enceintes)

Montres et bracelets connectés en promo pour le Black Friday

Informatique

Maison

Galaxy S24 à 699 € au lieu de 899 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Pour le Black Friday, le dernier haut de gamme de Samsung voit son prix fondre de 200 € chez Amazon. Au lieu de 899 € à son lancement il y a quelques mois, vous pouvez acheter le Galaxy S24 à 699 € en ce moment. Ce prix est valable sur la version 128 Go du smartphone.

Et si vous avez besoin de plus de stockage, le modèle 256 Go est aussi en promotion à 729 € au lieu de 959 €. Dans les deux cas, c'est un excellent prix. Amazon vous offre en plus le chargeur, ce qui est un bonus sachant que le smartphone est normalement vendu sans chargeur.

Google Pixel 9 Pro : déjà 200 € moins cher

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Alors qu'il a été lancé récemment à 1 100 €, le Pixel 9 pro de Google est moins cher pendant le Black Friday. Amazon le propose en effet à 899 €, ce qui correspond à une baisse de prix de 200 € quelques semaines seulement après sa sortie.

Notez que le prix affiché est de 999 €, mais Amazon vous offre 100 € de remise supplémentaire au niveau du récapitulatif de commande, juste avant le paiement. Cette offre ne devrait pas rester disponible pendant longtemps.

Poco X6 5G à 231 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

L'un des meilleurs smartphones à moins de 300 € que vous trouverez pendant le Black Friday. Le Poco X6 5G est équilibré à bien des égards pour son prix. C'est un milieu de gamme performant qui a été lancé à 330 € cette année dans sa version avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. C'est justement cette version qui est proposée ici en promotion à 231 €, ce qui représente environ 100 € de réduction.

Casque Bose QuietComfort SC à 189 € au lieu de 359 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Amazon propose ici une offre très accrocheuse. Ce casque Bose haut de gamme est proposé à moitié prix pendant le Black Friday. Sachant qu'il coûte normalement 359 €, le Black Friday fait chuter son prix à 189 € sur Amazon. C'est un excellent prix pour profiter de tout le savoir-faire de Bose en matière de casque à réduction de bruit active.

Galaxy Watch Ultra à 499 € au lieu de 699 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Sortie il y a quelques semaines, la plus avancée des montres connectées Samsung de 2024 s'affiche à un très bon prix sur Amazon dans le cadre du Black Friday. Le site propose 200 € de remise qui fait passer la montre à 499 € au lieu de 699 €.

Cette montre est une alternative à l'Apple Watch Ultra pour les utilisateurs qui ne fonctionnent pas avec l'écosystème de la marque à la pomme. La montre de Samsung est bien moins chère que celle de son concurrent pour un positionnement similaire.

PC portable gamer Acer Nitro 5 avec RTX 4060 à 849 € au lieu de 1199 €

CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN

Si vous recherchez un PC portable gamer à bon prix pour le Black Friday, Amazon propose le modèle Acer Nitro V équipé d'une RTX 4060 à 849 € au lieu de 1199 €. Pour jouer en Full HD, c'est configuration peut encaisser n'importe quel jeu dans d'excellentes conditions.

À moins de 850 €, c'est une belle offre de Black Friday pour un PC portable gamer disposant d'un processeur AMD Ryzen 5 7535HS et d'une RTX 4060. Cette configuration est solide pour les tâches courantes du quotidien, mais également pour jouer.