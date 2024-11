Tineco Floor One S5 Combo : vite, à 184 €, cet aspirateur laveur ne va pas rester longtemps en stock !

Le Single's Day a débuté ce matin sur AliExpress. Si vous cherchez un aspirateur performant, on vous a trouvé le meilleur bon plan du moment. Le Tineco Floor One S5 Combo, toujours en vente à 399 € sur le site officiel de la marque, chute à 184,52€ seulement avec les codes S5CBIGCODEEU et 11FR040. Une offre à ne pas manquer !

Le ménage est une corvée dont on se passerait bien. Mais avec le bon équipement, cette tâche est simplifiée. Le Tineco Floor One S5 Combo est un aspirateur laveur de sol. Il nettoie ainsi en profondeur en un seul passage, vous faisant gagner du temps précieux. Chaque année, AliExpress organise le Single's Day, une courte période durant laquelle de nombreux produits se retrouvent à prix cassé. En plus des offres déjà en cours, le géant chinois a mis en place des codes pour vous permettre de faire plus d'économies.

Le Tineco Floor One S5 Combo est actuellement en vente à 399 € sur le site de la marque. Mais vous pouvez l'obtenir à seulement 184,52€ grâce aux deux codes cumulables S5CBIGCODEEU et 11FR040. C'est un prix sacrifié pour ce modèle capable d’aspirer les saletés mais aussi de laver vos sols durs.

Les codes promo mis en place par AliExpress sont valables sur de nombreux produits high-tech à l'occasion du Single's Day. Mais attention, ils sont à quantité limitée. Les premiers arrivés sont les premiers servis. Profitez-en avant qu'il ne soit trop tard. Voici les codes à utiliser :

5€ de remise dès 39€ d'achat:11FR005

12€ de remise dès 89€ d'achat:11FR012

25€ de remise dès 169€ d'achat:11FR025

40€ de remise dès 269€ d'achat:11FR040

60€ de remise dès 359€ d'achat:11FR060

80€ de remise dès 499€ d'achat:11FR080

L'excellent aspirateur laveur de sol Tineco Floor One S5 Combo est bradé pour le Single's Day

Le Tineco Floor One S5 Combo est un aspirateur poussière et eau sans fil qui peut aussi être utilisé en aspirateur à main. Il embarque deux réservoirs d'eau différents, l'un pour l'eau propre de 0,5 litres, l'autre pour l'eau sale de 0,45 litres. Cela vous permet d'avoir un nettoyage optimal.

Le rouleau, qui tourne à 450 tours/min, élimine sans difficulté les saletés. Il a été conçu pour un lavage au plus près des bords, le long des plinthes et dans les coins les plus difficiles d'accès. L'écran intelligent LED intégré à l'aspirateur est capable de vous indiquer l'état de propreté de vos sols. C'est pratique pour surveiller votre nettoyage. Grâce au cycle d’autonettoyante, votre brosse reste propre. Enfin, ce modèle dispose d'une batterie iLoop™ qui vous offre une durée d'utilisation qui peut atteindre les 22 minutes.